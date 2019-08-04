0553 313 94 23

Davutoğlu tepki gösterdi: Herkesin ortak mülkiyetidir

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu son dönemde Kaz Dağları ve Salda gölü ile ilgili yaşanan tartışmalara Twitter hesabından katıldı. 'Çevrenin tek taraflı icraatlarla adım atılacak en son konu' olduğunu ifade eden Davutoğlu, “Doğa herkesin ortak mülkiyetidir” dedi.

04 Ağustos 2019 Pazar 01:32
Davutoğlu tepki gösterdi: Herkesin ortak mülkiyetidir

Yeni parti iddiaları ile gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Salda Gölü’ne millet bahçesi yapılması ve Kaz Dağları’ndaki altın madeni arama çalışmalarına tepki gösterdi. Doğanın herkesin ortak alanı olduğunu belirten Davutoğlu, geniş katılımlı strateji çağrısı yaptı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çevre, tek taraflı icraatlarla adım atılacak en son konudur. Yaşadığımız doğa herkesin ortak mülkiyetidir ve ilgili politikalarda mümkün olan en geniş katılımla strateji belirlenmesi bir zorunluluktur. Salda Gölü ve Kaz Dağları başta olmak üzere cennet vatanımızın her köşesinin korunması için tüm tarafların görüşü alınmalıdır. Çevre konusunda verilen sözlere toplumun güvenmemesi üzerinde ise sorumluluk sahiplerinin dikkatle düşünmesi gerek" ifadeleri kullandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 01:32
  1. Salda Gölü
  2. Kaz Dağları
  3. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası
    1. Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm..
    2. Davutoğlu tepki gösterdi: Herkesin..
    3. ABD'deki saldırganın kimliği belli oldu!
    4. ABD'nin Teksas eyaletinde katliam!..
    5. Malatya’da iki otomobil kafa kafaya..
    6. Manisa’daki depo yangınında 3 araç ve..
    7. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    8. İran idama mahkum ettiği Kanadalıyı 11..
    9. Büyükçekmece'de festival alanında..
    10. Ürgüp’te trafik kazası: 2 yaralı
    11. Maçın ardından
    12. Muş Valisi Gündüzöz: “Malazgirt’te 4..
    13. Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri:..
    14. Denizde tekne ile mahsur kalan..
    15. Netanyahu’dan Johnson’a "İran’a karşı..
    16. İsrail kendi büyükelçisine ırk..
    17. ABD'de FETÖ'ye büyük şok! Dava açtılar
    18. Malta, göçmenleri taşıyan gemiye giriş..
    19. Trump’tan Teksas saldırısı açıklaması:..
    20. Kahramanmaraş’ta Lavanta Hasat Şenliği
    21. GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ağustos 2019
    22. Mariano: “Tek amacım kalan 1 seneyi de..
    23. Filistinli hacı adayları Mekke'ye ulaştı
    24. Teksas saldırganının fotoğrafı..
    25. Rumlar Türkiye'yi BM'ye şikayet etti!..
    26. Nikah şahitliği yapan Binali..
    27. Maçın ardından
    28. Okan Kocuk: “İnşallah uzun yıllar bu..
    29. Genç kıza cinsel saldırı iddiasına..
    30. Sakarya için sağanak uyarısı
    Büyük tepki çekmişti! Apple'dan flaş karar
    Büyük tepki çekmişti! Apple'dan flaş karar
    Yeniakit.com.tr’ye konuşan Mehmet Metiner: FETÖ’nün hedefindeki paşalar neden terfi edilmedi?
    Yeniakit.com.tr’ye konuşan Mehmet Metiner: FETÖ’nün hedefindeki paşalar neden terfi edilmedi?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Doğu Perinçek: Yeni bir döneme giriyoruz
    Doğu Perinçek: Yeni bir döneme giriyoruz
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Rumlarda büyük korku! Türkiye uyardı
    Rumlarda büyük korku! Türkiye uyardı
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar