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Gündem Davutoğlu medyası, yalakalıkta Cumhuriyet'i bile geçti!
Gündem

Davutoğlu medyası, yalakalıkta Cumhuriyet'i bile geçti!

Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na güzelleme yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 20:24:00 -
Davutoğlu medyası, yalakalıkta Cumhuriyet'i bile geçti!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirilmişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullanmıştı.

Davutoğlu medyasından yalakalık!

Bunun üzerine Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesinden CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na ilginç bir destek geldi.

Karar gazetesinin haberinde, "İmamoğlu'nun morali 'pozitif'" ve "Virüse yakalanan İBB Başkanı'na tam destek" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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