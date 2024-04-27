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Gündem ‘Davutoğlu kibri’ yine sahnede! Bakın bu sefer neyi kendine mal etti
Gündem

‘Davutoğlu kibri’ yine sahnede! Bakın bu sefer neyi kendine mal etti

Yeniakit Publisher
2024-04-27 13:38:00 -

AK Parti'yi bölme hayaliyle yola çıkan ancak seçimlerde boyunun ölçüsünü alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu kibri bitmek bilmiyor. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasında gerçekleşecek görüşmeye ilişkin kendine rol biçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, önümüzdeki hafta bir görüşme gerçekleştirecek.

Erdoğan ve Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda kısa bir sohbet gerçekleştirip, randevulaşmıştı.

Görüşmenin günü ve yeri henüz belli değil.

Özel ile Erdoğan, 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti

‘Davutoğlu kibri’ yine sahnede

Siyasi gündemin ilk sırasında yer alan görüşmeye ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kibri bitmek bilmeyen Davutoğlu, Erdoğan ile Özel arasında gerçekleşecek görüşmeye ilişkin kendine rol biçti.

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Ana Muhalefet Partisi lideri ile görüşmesi siyasetimizin normalleşmesi açısından doğru bir adımdır." diyen Ahmet Davutoğlu laf salatası yaptı.

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