Davutoğlu hedef küçülttü! İşte iktidar hayali kurduğu tarih

Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın sunculuğunu yaptığı programda iktidar hedeflerini açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidar olacağı tarihi açıkladı.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"İlk seçimde Meclis'e gireceğiz"

AK Parti kuruldu bir sene sonra iktidardı. İYi Parti kuruldu ve Meclis'e girdi. 3,5 yıldır zor şartlarda faaliyet gösteriyoruz. O kadar inançlı kadrolarımız var ki kimse kurucu kadrodan partimizden korkmadı. İlk seçimde Meclis'e gireceğiz.

"Birlikte yöneteceğiz"

İktidardan pay alıp birlikte yöneteceğiz. Bir sonraki seçimde en büyük parti olacağız. Bunu hiç de abartmıyorum. Rahmetli Necmettin Erbakan'a bakın! Ecevit'e bakın biz öyle olmayacağız. Kısa sürede iktidar olacağız. Önümüzdeki 3 seçimi maraton koşusu olarak koşacağız.