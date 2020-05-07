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Aktüel

Davulcular için her mahalleye bahşiş kutusu

Kütahya’nın Emet ilçesinde, Ramazan davulcularının önceki yıllardaki gibi kapı zili çalarak veya kapıya gelerek bahşiş toplamayacağı, mahallelere konulacak bahşiş kutularıyla para alacakları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 09:39:15 -
Davulcular için her mahalleye bahşiş kutusu

Kütahya’nın Emet ilçesinde, Ramazan davulcularının önceki yıllardaki gibi kapı zili çalarak veya kapıya gelerek bahşiş toplamayacağı, mahallelere konulacak bahşiş kutularıyla para alacakları açıklandı.


Yapılan açıklamada, ’’İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile her mahallede muhtarlar tarafından belirlenen noktalara bahşiş kutusu konulacak. Ramazan davulcularının kapı zili çalarak veya kapıya gelerek bahşiş toplaması İçişleri bakanlığı genelgesi gereği yasaklandı. Buna göre Emet ilçesinde bahşiş toplanması her mahallede muhtarlarca gösterilecek sabit noktalarda bahşiş kutusuna bırakılarak gerçekleştirilecek. Bahşiş her mahallede bir takvim çerçevesinde yapılacak. Cuma günü ilk uygulama Hamam Mahallesi’nde başlanacak" denildi.

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