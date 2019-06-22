Davul-zurna düğünlerin vazgeçilmezi

Yaz aylarına girilmesi ile birlikte, özellikle kırsal mahalle düğünlerinde davul ve zurnacılar şovlarıyla dikkat çekiyor.

Kış boyunca evlerinde sakladıkları davulları görücüye çıkaran davul-zurna ekipleri düğünlerin vazgeçilmezi oluyor. Davul-zurna çalarak geçinmeye çalışan ekipler, bu yaz sezonunundan bir hayli ümitli olduklarını ifade ettiler.

25 yıldır zurna çaldığını söyleyen Mehmet Ayna, “Zurnasız ve davulsuz düğün bizim bölgemizde olmaz. Yaz aylarında randevu sistemi ile çalışıyoruz. Neredeyse her günümüz gündüz ve akşam olmak üzerek iki ayrı düğüne göre ayarlı. İşimizi severek yapıyoruz ve bu işten de çok para kazandığımız söylenemez. Yoğunluk yaz ayında oluyor, kış ayında ise bekliyoruz. Ayrıca ek iş olarak ramazan aylarında sahur davulculuğu yapıyoruz” dedi.

Davulcu Kemal Pelitoğlu ise, “Zurnayı her zaman davul tamamlar. Bu ikilisiz buralarda düğün olmaz. İşlerimiz yaz ayında hareketli. Neredeyse boş günümüz yok. Davulsuz ve zurnasız evden gelin çıkmaz. Buranın adedi budur” diye konuştu.