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Spor David Beckham kaç yaşında? David Beckham maaşı
Spor

David Beckham kaç yaşında? David Beckham maaşı

David Beckham Katar'dan ne kadar alacak? İngiliz basını; David Beckham'in futbol elçili için Katar Futbol Federasyonu'yla anlaşmaya vardığını ileri sürüldü. Katar'da objektiflere takılan David Beckham'in yaşı, kariyeri mercak altına alınmaya başladı. Peki, David Beckham ne kadar para alacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-25 12:19:00 -
David Beckham kaç yaşında? David Beckham maaşı

Katar Futbol Federasyonu ile David Beckham arasında futbol elçiliği için 10 yıllık anlaşma sağladı. İngiliz futbol adamının 10 yıl için 180 milyon Euro alacağı gelen haberler arasında. Ayrıca David Beckham'in turizm ve kültür tanıtımlarında da yer alacağı öğrenildi. Beckham kaç yaşında? David Beckham kaç yaşında? David Beckham maaşı

David Beckham kaç yaşında?

David Robert Joseph Beckham 2 Mayıs 1975'te İngiltere'de dünyaya geldi. 46 yaşındaki futbol adamı kariyerinde; Manchester United, Real Madrid, Milan, Los Angeles Galaxy ve Paris Sanit-Germain formaları giydi.

Başarıları:

Manchester United

Premier League: 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-2001, 2002-03

FA Cup: 1996, 1999

UEFA Şampiyonlar Ligi: 1998-99

Kıtalararası Kupa: 1999

FA Community Shield: 1993, 1994, 1996, 1997

FA Gençler Kupası: 1992

Real Madrid

La Liga: 2006-07

Supercopa de España: 2003 - 2005

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