DAÜ, Dünyanın en genç üniversiteleri arasında

DAÜ listedeki tek KKTC üniversitesi olarak yer aldı.

‘BÜYÜK BİR GURUR DUYUYORUM’

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, konuyla ilgili açıklamasında, DAÜ’nün bir kez daha dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında yer almasından gurur duyduğunu söyledi. DAÜ’nün dünya standartlarında eğitim veren bir kurum olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hocanın, bunun da elde edilen akreditasyonlarla kanıtlandığını ve bu başarının kurum olarak niceliğe verilen önemin göstergesi olduğunu vurguladı. Başarının asla tesadüf olmadığını ve her geçen gün DAÜ’nün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün üniversite olarak adada lider, dünyada ise en iyilerden biri olmayı hedeflediğini belirtti. Öte yandan DAÜ, dünya üniversiteleri sıralamasını yapan Çin merkezli ShanghaiRanking’in Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2020’de Alan Sıralamaları listesinde farklı alanları ile yer aldı. DAÜ, İktisat Bilimleri alanında Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta listeye girme başarısını gösteren tek üniversite oldu. Ayrıca DAÜ listede 401 – 500 bandında yer alarak Türkiye üniversiteleri arasında ikinci sırada yer aldı. DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur elde edilen başarı ile ilgili “İktisat alanındaki sıralamalardaki bu başarılarla Fakültemizi ve Üniversitemizi onurlandıran başta Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar olmak üzere tüm Ekonomi Bölümü öğretim üyelerine teşekkür ederim” diye konuştu.

41 YILLIK TECRÜBE

1979 yılında eğitim hayatına başlayan Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1986 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi adını alarak bir devlet üniversitesine dönüştürüldü. DAÜ, kırk yılı aşkın kurumsal yapısı, kaliteli eğitim olanaklarının yanında, araştırmaya, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere verdiği değer ile hem Gazimağusa kentinin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin öncül bir kurumu oldu. Dünyanın yüz on farklı ülkesinden gelen öğrencileri ile çok uluslu bir eğitim, öğretim imkânı sunulan üniversite, küresel sistem ile bütünleşmiş bir yapıda, bir dünya üniversitesi olarak yoluna devam ediyor. Öğrencilerine dünya çapında kabul gören bir eğitim vermek, araştırma imkânı sunmak, bilimin önemini ve değerini bilerek çalışmalar gerçekleştirmek, mezunları ile yakın temasta bulunarak onlara destek vermeyi önemseyen üniversite yönetimi yeni akademik yılda da öğrencilerini bekliyor.

FAKÜLTELER-BÖLÜMLER

● Diş Hekimliği ● Eczacılık ● Eğitim ● Fen ve Edebiyat ● Hukuk ● İletişim ● İşletme ve Ekonomi ● Mimarlık ● Mühendislik ● Sağlık Bilimleri ● Tıp ● Turizm

YÜKSEKOKULLAR

● Adalet Meslek ● Bilgisayar ve Teknoloji ● Sağlık Hizmetleri ● Turizm ve Otelcilik ● Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

Rektörden mesaj

Bizler, öğretim üyelerimiz, çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımız ile çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu güçlü ekip ruhu ile, birlik ve dayanışma içerisinde büyük bir çalışma ortamı sunulmasının değerini biliyoruz. Eşit, adil, şeffaf ve bütüncül yönetim anlayışı ile kurumun sürdürülebilir bir yapıda, ortak akıl, etik değerleri ve sosyal sorumlulukları ile çalışmalarımızı her gün daha da ileriye taşıyacağız. Bu inanç ile çalışarak, başarının mutlak sonuç olacağından şüphemiz yoktur.

Prof. Dr. Aykut Hocanın

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü