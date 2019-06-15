0553 313 94 23

Datça tiyatro festivalinde geri sayım başladı

‘Deniz Seviyesinde Tiyatro’ sloganı ile yola çıkan ve üniversiteli genç girişimciler tarafından geçen yıl birincisi düzenlenen Datça Tiyatro Festivali bu yıl 26-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:46
Datça tiyatro festivalinde geri sayım başladı

‘Deniz Seviyesinde Tiyatro’ sloganı ile yola çıkan ve üniversiteli genç girişimciler tarafından geçen yıl birincisi düzenlenen Datça Tiyatro Festivali bu yıl 26-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.


Datça Tiyatro Festivali bünyesinde halka açık konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler, atölyeler ve pek çok sürpriz içerik ile Datça’nın ev sahipliğinde çocuklar için özel olarak tasarlanan ücretsiz programlar da yer aldı. Geçen yıl büyük ilgi gören ve 3 günde yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı festival; bu yıl, programı genişleterek 5 günde 50 bin sanatseveri ağırlamaya hazırlanıyor.


Akustikhane programı işbirliğinde gerçekleşecek olan Festival AçılışKonseri’nde, ünlü isimler,festivalin açılışında şarkılar söyleyecek. Bu sene ilk kez kurulacak olan Alternatif Sahne’de gerçekleştirilecek gündüz oyunları, hikâye anlatımları, gösterileriler ve birçok yan etkinlik ile sanat ve eğlence bir arada olacak.


Başarılı oyuncuCeyda Düvenci de festival kapsamında sanatseverlerle bir araya gelecek. Yer aldıkları başarılı projeler ile kendilerinden sıkça söz ettiren Salih Bademci ve Alican Yücesoy da festivalin dikkat çeken isimlerinden. Bu yıl, Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu seçilen Deniz Karaoğlu,bu sezonun en ilgi çeken oyunlarından “Kader Can” ile binlerce kişiye hitap edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:46
  1. sanat
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Engelli çocuğu olan babaların evlat sevgisi duygulandırıyor
    1. Engelli çocuğu olan babaların evlat..
    2. Eyyübiyeli kadınlardan Kuş’a teşekkür
    3. Kuvvetli yağış uyarısı!
    4. İzmir’de bağış yarışı
    5. YKS’de trafik yoğunluğu oluştu
    6. YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı
    7. İlkokul öğrencilerinden Dumlupınar..
    8. Siz huzuru nerede arıyorsunuz?
    9. Ruhani rest çekti: İran tek başına..
    10. Tokat’ta otomobil ile minibüs..
    11. MHP grubundan imarda yükseklik..
    12. Başkan Ocak’a hayırlı olsun ziyaretleri
    13. İzmir’de moloz isyanı: Uzundere yok..
    14. Son saniyelerde sınav salonuna..
    15. Bornova trafiğine nefes aldıracak proje
    16. Ey insan, unutma hüsran asrında..
    17. Jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü..
    18. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    19. Çiğli yaz spor okulları açılıyor
    20. Diyarbakır’da Yaz Spor Okulları’na..
    21. Tıbbi ve aromatik bitkilerde hedef 5..
    22. 18 ülke İdlib için bugün meydanlarda!
    23. Türk ayakkabı ve saraciye ürünleri..
    24. Sufi yolu gezginlerinden, Başkan..
    25. YKS'de birinci oturumu sona erdi
    26. Kuşadası Belediyesi’nden seyyar..
    27. TİGEM’in tayları görücüye çıkıyor
    28. Ayvalık’ta 41 Afgan mülteci yakalandı
    29. Başkan Özlü “23 Haziranda oylarımız..
    30. Ticaret Odası’nın kongre merkezi..
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu