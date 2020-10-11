DASK’lılık oranı yüzde 56’ya ulaştı

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, Sigorta Haftası’nın Türkiye’de sigorta farkındalığının yükselmesi açısından önem taşıdığını ve DASK’ın kuruluşundan bu yana sigortalılık oranlarının yükselmesi için pek çok çalışma yaptığını belirtti. Güler, “DASK ile kurduğumuz başarılı sistem sayesinde yurt içi ve yurt dışı reasürans destekleri de alarak, bugün 25 milyar TL’ye ulaşan toplam hasar ödeme gücümüzle depremlerin neden olduğu maddi hasarın yönetimi açısından ülkemize önemli bir avantaj sağlıyoruz” dedi. Güler, şunları kaydetti: “20 yılda depremlerin neden olduğu maddi hasarlar için konut sahiplerine 440 milyon TL ödeme yaptık. Bu ödemenin 220 milyon TL’sini Elazığ’da yaşanan son depremde gerçekleştirdik. Yüzde 56 sigortalılık oranına ulaşarak yolun yarısını geride bırakmaktan mutluluk duymakla birlikte, daha gidecek yolumuz olduğunun da farkındayız. Türkiye’de deprem güvencesiz konut bırakmama hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”