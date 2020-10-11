  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi DASK’lılık oranı yüzde 56’ya ulaştı
Ekonomi

DASK’lılık oranı yüzde 56’ya ulaştı

Kuruluşundan bu yana sigortalılık oranlarının ve sigorta bilincinin artması için çalışmalar yürüten DASK’ın, Türkiye genelinde yüzde 56’lık sigortalılık oranı bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 02:39:00 -
DASK’lılık oranı yüzde 56’ya ulaştı

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, Sigorta Haftası’nın Türkiye’de sigorta farkındalığının yükselmesi açısından önem taşıdığını ve DASK’ın kuruluşundan bu yana sigortalılık oranlarının yükselmesi için pek çok çalışma yaptığını belirtti. Güler, “DASK ile kurduğumuz başarılı sistem sayesinde yurt içi ve yurt dışı reasürans destekleri de alarak, bugün 25 milyar TL’ye ulaşan toplam hasar ödeme gücümüzle depremlerin neden olduğu maddi hasarın yönetimi açısından ülkemize önemli bir avantaj sağlıyoruz” dedi. Güler, şunları kaydetti: “20 yılda depremlerin neden olduğu maddi hasarlar için konut sahiplerine 440 milyon TL ödeme yaptık. Bu ödemenin 220 milyon TL’sini Elazığ’da yaşanan son depremde gerçekleştirdik. Yüzde 56 sigortalılık oranına ulaşarak yolun yarısını geride bırakmaktan mutluluk duymakla birlikte, daha gidecek yolumuz olduğunun da farkındayız. Türkiye’de deprem güvencesiz konut bırakmama hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deniz Gezmiş’in ismini vermişlerdi… Tepkilerin ardından CHP'li belediyeden geri adım
Siyaset

Deniz Gezmiş’in ismini vermişlerdi… Tepkilerin ardından CHP'li belediyeden geri adım

Komünist banka soyguncusu Deniz Gezmiş’in ismini bir parka veren CHP'li Ataşehir Belediyesi, gelen tepkilerin ardından geri adım attı. Söz k..
Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi'den 'Türkiye' vasiyeti! Erdoğan devreye girdi
Gündem

Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi'den 'Türkiye' vasiyeti! Erdoğan devreye girdi

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi'nin ölümüyle ilgili bir detayı okurların..
Başkan Çebi ve Sergen Yalçın kötü gidişatı konuştu
Spor

Başkan Çebi ve Sergen Yalçın kötü gidişatı konuştu

Gençlerbirliği maçı sonrası, “Her şeyin sorumlusu ben değilim. Bazı şeyleri TV’den öğreniyorum” diyen Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yönet..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay