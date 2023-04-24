Darüşşafaka’da 8 yıllık tam burslu eğitim fırsatı için başvurular devam ediyor

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana, tam 160 yıldır “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla, çocukların hayatını nitelikli eğitimle değiştiriyor. Depremden etkilenen 11 il için kontenjan artırımı kararı alan Darüşşafaka, misyonu doğrultusunda 70 il için 120, afetten etkilenen 11 il içinse ek 100 kontenjan oluşturdu. 2023 yılında Darüşşafaka Giriş Sınavı ile okula alınacak toplam öğrenci sayısı 220’ye yükseldi.

Sınavı kazananlar 8 yıllık tam burslu eğitim imkanına kavuşacak

Anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları nitelikli eğitim almak için yetersiz, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı’nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler; ortaokuldan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitimi alma imkânı kazanacak. Öğrenciler dilerlerse online olarak https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresinden sınava başvuru yapabilir.

Deprem bölgesinde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için kontenjan artırıldı

Deprem bölgesinde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara nitelikli eğitim sunmak için Türkiye İş Bankası’nın verdiği destekle okul imkânları dahilinde öğrenci kabul kontenjanını artırdıklarını belirten Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı “70 ilimiz için 120, afetten etkilenen 11 ilimiz içinse ek 100 kontenjan oluşturduk. Böylelikle Darüşşafaka Giriş Sınavı ile okula alınacak toplam öğrenci sayımız 220’ye yükseldi” dedi. Arpacı, "Depremden etkilenen çocuklarımıza sınav yapmadaki temel nedenimiz; adaletli bir kriter ortaya koyabilmek ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmektir. Onlar için bu sınav, puan barajı olmayan bir sıralama sınavı olacak. Sınavımız uygulanırken okul psikolog ve psikolojik danışmanlarımız öğrencilere eşlik edecek ve 'oyunla başlangıç' şeklinde bir organizasyon yapacaklar" diye konuştu.

Darüşşafaka Giriş Sınavı Türkçe, matematik ve genel yetenek alanlarından oluşuyor

Darüşşafaka Giriş Sınavı'nın Türkçe, matematik ve genel yetenek alanlarından oluştuğunu ve bu yıl öğrencilerin sadece 4. sınıf birinci dönem konularından sorumlu olduklarını ifade eden Arpacı, “Sınavımızı kazanan öğrencilerin başta eğitim olmak üzere sağlık, beslenme, barınma, kıyafet, eğitim materyalleri gibi tüm gereksinimleri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanıyor. Darüşşafaka mezunu öğrenciler; İngilizceyi iyi düzeyde bilen, 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip, en az bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, akademik yönden güçlü, entelektüel merak kazanmış gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka olarak öğrencilerimizi üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyoruz.” bilgisini verdi.

Darüşşafaka’da nasıl bir eğitim veriliyor?

Bugünden 15-20 yıl sonrasını planlayan Darüşşafaka, öğrencilerini o günün koşullarına göre yetiştiriyor. Türkiye’nin ortaöğrenim düzeyinde ilk robot takımını kuran, ilk yapay zekâ sınıfını, ilk Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi’ni, ilk Sanal Gerçeklik-Artırılmış Gerçeklik (VR-AR) laboratuvarını açan, ilk 3D Printer Atölye ve Yarışması’nı düzenleyen okulu olan Darüşşafaka’da STEM, kodlama, girişimcilik, dijital dönüşüm eğitimleri veriliyor.

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Darüşşafaka, öğrencilerine öncelikle yeteneklerini keşfedip geliştirecekleri bir eğitim ortamı sunuyor. Bugün Darüşşafaka’da öğrencilerin yeteneklerini keşfedip geliştirmeleri için 70’e yakın yetenek atölyesi bulunuyor.

Sınav hangi şehirlerde düzenlenecek?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı, afetten etkilenen iller de dâhil edilerek, toplam 37 ilde 21 Mayıs Pazar günü, saat 11.00’de yapılacak. Sınav; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon Van’da düzenlenecek. 37 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek. Depremden etkilenen illerdeki öğrenciler, bulundukları illerde sınava girebilecekler.

Sınava son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2023

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na, 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Depremden etkilenen öğrenciler, başvuru evraklarını gönderemeseler bile bulundukları illerde veya depremden sonra ikamet etmeye başladıkları diğer illerde sınava girebilecekler. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu ve nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı başvuru şartları neler?

Öğrencinin,

• T.C. vatandaşı olması

• Anne ve/veya babasının hayatta olmaması

• Ailesinin maddi durumunun kolej düzeyinde eğitim almasına yeterli olmaması

• 2012 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

• 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vukuatlı nüfus aile kaydı belgesi (Vefat eden ebeveynin bilgileri dahil olmak üzere hayattaki ebeveyne ait)

Öğrencinin okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir” imzalı ve mühürlü belge (deprem bölgesi olmayan illerden sınava girecek öğrenciler için geçerli)

Öğrencinin 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılında depremin yaşandığı 11 ilden birinde “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir” imzalı ve mühürlü belge (deprem bölgesi olan illerden sınava girecek öğrenciler için geçerli)

Öğrencinin dört (4) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

Başvuru formu (doldurulmuş)

İkametgâh belgesi (e-devletten temin edilebilir)