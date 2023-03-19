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Ekonomi Darphane’ye uluslararası düzeyde başarı ödülü verildi
Ekonomi

Darphane’ye uluslararası düzeyde başarı ödülü verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, yüksek güvenlikli yeni Türkiye Cumhuriyeti pasaportundaki çalışmaları nedeniyle High Security Printing-EMEA etkinliğinde başarı ödülüne layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 11:51:00 -
Darphane’ye uluslararası düzeyde başarı ödülü verildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Darphaneye, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi ülkelerine ait güvenlikli baskı ve banknot üretimi yapan kurum ve kuruluşların katıldığı, alanında prestijli bir etkinlik olan High Security Printing-EMEA etkinliğinde başarı ödülü verildi. Ödülü, Darphaneyi temsilen etkinliğe katılan Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Güven Pado aldı. Ödüle aday ülkelerin çalışmalarını ve ürünlerini sunduğu etkinlikte Darphane, “The New Turkish Passport: Changing Paradigm -Superb Outcome (Yeni Türk Pasaportu: Değişen Paradigma-Mükemmel Sonuç)” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

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