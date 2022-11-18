Darphane duyurdu! 5 ton altın karşılığında...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 0,995 saflıkta 5 bin kilogram altın karşılığında Darphane sertifikası arz edilecek.

Darphane sertifikaları Borsa İstanbul'da halka arz edilecek ve 21 Kasım'da işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arz edilecek her biri 0,995 saflıkta 0,01 gram altına dayalı 500 milyon adet Darphane sertifikası 21 Kasım tarihinden itibaren Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda satışa sunulacak ve işlem görmeye başlayacak.

İşlem sırasında baz fiyata uygulanacak fiyat marjı yüzde 5, maksimum emir büyüklüğü 1 milyon TL olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Darphane'nin 5 tona kadar "darphane sertifikası" halka arzına Ağustos ayında onay vermişti.