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Gündem Darpçı Halil Sezai’ye 1 yıl 11 ay hapis cezası
Gündem

Darpçı Halil Sezai’ye 1 yıl 11 ay hapis cezası

Tuzla’da 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp ettiği iddiasıyla hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Halil Sezai Paracıkoğlu dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:23:00 -
Darpçı Halil Sezai’ye 1 yıl 11 ay hapis cezası

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Sezai Paracıkoğlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlanırken, müşteki Hüseyin Meriç ile taraf avukatları katıldı. Halil Sezai Paracıkoğlu, “silahla basit yaralama”, “hakaret”, “mala zarar verme” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan toplam 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

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