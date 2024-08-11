Darp ettiler, dava açtılar şimdi de çocuklarını işten atacaklar! CHP’ye dokunan yanıyor

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CHP’li belediyelerde dönen yolsuzlukları, rüşvetleri ve rant çarkını ifşa ettiği için 2022 yılında evinin önünde öldüresiye darp edilen ve 4 gün komada kalan Yazar Ergün Poyraz’ın kaleme aldığı “İsa’nın Çocukları” kitabının tanıtımından rahatsız olan CHP’liler zorbalıkta sınır tanımıyor. CHP’li Kuşadası Belediyesi’nden dönen yolsuzlukları deşifre eden kitabın tanıtımıyla ilgili 8 Ağustos’ta, gazetemiz Akit’te “Ben böyle hırsızlık görmedim” başlığıyla yayımlanan haberin ardından Yazar Ergün Poyraz hakkında suç duyurusunda bulunan ve partiden ihraç kararı alan CHP’liler şimdi de Poyraz’ın çocuklarını hedef aldı. CHP’de dönen yolsuzlukları ifşa ettiği için Poyraz’dan intikam almak isteyen CHP yönetim kademesinin, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan eşi ile çocuklarını işten atmak için harekete geçtiği ifade edildi.

Çocuklarımın suçu ne?

İktidara yönelik kaleme aldığı kitaplar sebebiyle en ufak bir tehdit almadığını fakat CHP’deki yolsuzlukları kaleme aldığı için öldüresiye darp edilerek 4 gün komada kaldığını, hakkında davalar açıldığı söyleyen Poyraz, eşine ve çocuklarına yönelik linç girişimi için şunları söyledi:

“AK Parti’yi eleştirdiğim dönemde CHP’lilerin en çok okuduğu ve itibar ettiği yazardım. Önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Sadece gerçekleri yazar’ diyerek bana kefil olmuştu. Fakat ne zaman CHP’yi yazmaya başladım, beni hedef tahtasına koydular. Evimin önünde darp edildim. Dört gün komada kaldım. Hiçbir CHP’li arayıp, ‘geçmiş olsun’ demedi.

Dün satışa çıkan "İsa'nın Çocukları" kitabım nedeniyle yine CHP’lilerin hedefindeyim. Önce beni CHP’den ihraç etmekle ve dava açmakla tehdit ettiler. Ardından belediyeden fonladıkları tetikçilerini devreye sokarak hakkımda itibar suikastı başlattılar. Şimdi de çocuklarımı ve eşimi belediyeden atacaklarmış. Eşim ben evlenmeden önce de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyordu. Eşimin ve çocuklarımın ne suçu var. CHP maalesef bu... Bunlar ekmek ve emek düşmanı. Her fırsatta ifade özgürlüğünü savunuyorlar ama kendilerini eleştirenlere de ailesine de hayat hakkı tanımıyorlarlar.”

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Akit yazdı linç başladı

CHP’li belediyelerde dönen yolsuzlukları, rüşvetleri ve rant çarkını ifşa ettiği için 2022 yılında, evinin önünde öldüresiye darp edilen Yazar Poyraz, akit gazetesinde yayımlanan kitap tanıtım haberi sonrası adeta linç girişimine maruz kaldı. Haberimizin ardından harekete geçen CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yazar Ergün Poyraz hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ise yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Ergün Poyraz en kısa zamanda ihraç edilecektir” ifadelerini kullanmıştı. CHP’lilerin şimdi de Poyraz’ın eşi ile çocuklarını hedefe koyması, Özgür Özel2in her fırsatta “değişti” dediği partisinin aslında bir arpa boyu yol almadığını bir kez daha tescilledi.