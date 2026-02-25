Darısı gençlerin başına... 65 yaş üstü vatandaşlar evlilik rekor kırdı!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2025 yılında 65 yaş ve üzeri evlenenlerin sayısı ilk kez 9 bini geçerek 9 bin 223’e yükseldi. İleri yaş grubundaki evliliklerin yaklaşık üçte biri ise İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa’da kaydedildi.

Türkiye’de evlilik istatistikleri dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılında ülkede toplam 552 bin 237 çift dünyaevine girdi. Verilerde özellikle 65 yaş üstü evliliklerdeki artış öne çıktı.

2001 yılında 65 yaş ve üzeri evlenenlerin sayısı 5 bin 666 olarak kaydedilirken, 2001-2020 döneminde yıllık ortalama 5 bin 942 oldu.

Ancak son yıllarda belirgin bir artış yaşandı:

2021: 7 bin 237 kişi

2022: 7 bin 993 kişi

2023: 8 bin 228 kişi

2024: 8 bin 536 kişi

2025: 9 bin 223 kişi

Böylece 65 yaş üstü evlenenlerin sayısı, 2001’den bu yana ilk kez 9 bin sınırını aşmış oldu.

Geçen yıl evlenen 65 yaş üstü 9 bin 223 kişinin:

7 bin 204’ünü (%78,1) erkekler

2 bin 19’unu (%21,9) kadınlar oluşturdu.

Bu yaş grubunda evlenenlerin eşlerinin önceki medeni durumlarına bakıldığında 742 kişinin eşi ilk evliliğini yaptı

1.540 kişinin eşi dul, 5.178 kişinin eşi boşanmış, 1.763 kişinin eşinin önceki medeni durumu bilinmiyor

Veriler, ileri yaş evliliklerinde boşanmış bireylerin ağırlıkta olduğunu ortaya koydu.

65 yaş üstü evliliklerin illere göre dağılımında ise ilk sırada İstanbul yer aldı. Geçen yıl bu yaş grubunda:

İstanbul: 1.091 kişi

İzmir: 659 kişi

Ankara: 603 kişi

Antalya: 384 kişi

Bursa: 303 kişi

Bu beş büyükşehirde gerçekleşen evlilikler, toplam 65 yaş üstü evliliklerin yaklaşık üçte birini oluşturdu.

Kaynak: AA