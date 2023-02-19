Darısı bizimkilerin başına! VAR hatası istifa getirdi
İngiltere Premier Lig'de Arsenal - Brentford maçında VAR'a gitmeyen ve gole sebebiyet veren hata yapan İngiliz hakem Mason, düdüğünü astı.
İngiltere Premier Lig'de oynanan ve 1-1 tamamlanan Arsenal - Brentford mücadelesinde yaptığı hatayla gündeme gelen hakem Lee Mason, emekli oldu.
İngiltere Profesyonel Hakem Birliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Lee'ye profesyonel oyuna verdiği özverili hizmet için teşekkür ediyor ve gelecekte kendisine başarılar diliyoruz."
Açıklamada, 51 yaşındaki Mason'ın artık Premier Lig'de görev almayacağı kaydedildi.
Mason, video yardımcı hakem olarak görev yaptığı Arsenal-Brentford maçında, 74. dakikada Ivan Toney'in konuk takıma 1-1 beraberliği getiren golünde ofsayt olup olmadığını kontrol etmek için kurallara uymamakla suçlanmıştı.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, karara tepki göstererek, şöyle demişti:
"Bu, insan hatası değil, işinizi bilmemek. Arsenal'a geri getirilemeyecek iki puana mal oldu."
Aktüel
Türkiye'nin ünlü ismi deprem bölgesinde! Milli futbolcudan büyük fedakarlık! Enkaz çalışmalarına katıldı
Spor
Skandal olay! Barcelona'ya İspanya Futbol Federasyonu'ndan soruşturma! Açıklama geldi, bakın ne