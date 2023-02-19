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Spor Darısı bizimkilerin başına! VAR hatası istifa getirdi
Spor

Darısı bizimkilerin başına! VAR hatası istifa getirdi

İngiltere Premier Lig'de Arsenal - Brentford maçında VAR'a gitmeyen ve gole sebebiyet veren hata yapan İngiliz hakem Mason, düdüğünü astı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 12:57:00 -
Darısı bizimkilerin başına! VAR hatası istifa getirdi

İngiltere Premier Lig'de oynanan ve 1-1 tamamlanan Arsenal - Brentford mücadelesinde yaptığı hatayla gündeme gelen hakem Lee Mason, emekli oldu.

İngiltere Profesyonel Hakem Birliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Lee'ye profesyonel oyuna verdiği özverili hizmet için teşekkür ediyor ve gelecekte kendisine başarılar diliyoruz."

Açıklamada, 51 yaşındaki Mason'ın artık Premier Lig'de görev almayacağı kaydedildi.

Mason, video yardımcı hakem olarak görev yaptığı Arsenal-Brentford maçında, 74. dakikada Ivan Toney'in konuk takıma 1-1 beraberliği getiren golünde ofsayt olup olmadığını kontrol etmek için kurallara uymamakla suçlanmıştı.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, karara tepki göstererek, şöyle demişti:

"Bu, insan hatası değil, işinizi bilmemek. Arsenal'a geri getirilemeyecek iki puana mal oldu."

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