Darıca’da sosyal tesisler “Sağlıklı İşyeri Sertifikası” ile hizmet verecek

Korona virüs tedbirleri kapsamında örnek çalışmalara imza atan Darıca Belediyesi, yenilenen yüzüyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sosyal tesisler için “Sağlıklı İşyeri Sertifikası” aldı.

Darıca Belediyesi’ne bağlı sosyal tesisler, UDDER ve SİSDER işbirliği ile hazırlanan “Sağlıklı İşyeri Programı” çerçevesinde korona virüs sürecinde uygulanacak korona virüs tedbirleri ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri kapsamında istenilen koşulları yerine getirdiği için Sağlıklı İşyeri Belgesi’ni almaya hak kazandı. Darıca Belediyesi sosyal tesislerine verilen sağlıklı işyeri belgesini UDDER ve SİSDER yetkilileri Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teslim ettiler. Her koşulu yerine getiren Darıca Belediyesi’ne bağlı Deniz Köşkü Restoran, Seyir Tepesi Kafe, Dudayev Kafe ve Balyonoz Kafe, artık sağlıklı işyeri belgesi ile vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında Darıca’da vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı için her türlü tedbiri aldık almaya da devam ediyoruz. Sosyal tesislerimizi de normalleşme süreciyle birlikte gerekli her türlü önlemi alarak hizmete açtık. Modern bir hale getirdiğimiz ve yenilediğimiz sosyal tesislerimiz bakanlığın belirlediği her koşulu yerine getirerek Sağlıklı İşyeri Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Sosyal tesislerimizde gönül rahatlığıyla vakit geçirebilirler. Biz onların sağlığı ve huzuru için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Ancak buradan vatandaşlarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum. Lütfen maske ve sosyal mesafe kuralına uymaya devam edelim” dedi.