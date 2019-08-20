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Darıca ile Eskihisar sahilden birleşiyor

KOCAELİ (İHA) – Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı ile Eskihisar sahilini birbirine bağlayacak olan 2.

20 Ağustos 2019 Salı 10:45
Darıca ile Eskihisar sahilden birleşiyor

KOCAELİ (İHA) – Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı ile Eskihisar sahilini birbirine bağlayacak olan 2. Etap Sahil Parkı çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor.


Yeşil alanları koruyan ve çoğalması için önemli projelere imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkını Temmuz ayında vatandaşların hizmetine sundu. Eski askeri alan üzerine inşa edilen sahil parkı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Eskihisar Sahili ile birleştiriliyor. Darıca Sahil Parkından Eskihisar Vapur İskelesine kadar yapılacak olan 2. Etap Sahil Parkı toplamda 2 bin 300 metre uzunluğunda olacak.


2 bin 300 metre uzunluğunda inşa edilen 2. Etap Sahil Parkı çalışmaları kapsamında şu ana kadar beton yolun bin 100 metresi tamamlandı. Çalışmalar kapsamında deniz kıyısına 600 metre taş tahkimat, balık tutma iskelesi, bin 100 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde yürüyüş ve bisiklet yolu, 6 adet altıgen kamelya, 150 metre travers, Çınaraltı dinlenme alanına bin 900 metrekare granit küptaş meydan düzenlemesi, Çınaraltı dinlenme alanına 90 metrekare podima taşı ile pusula yer döşemesi, papatya aydınlatma direği, 40 adet alüminyum aydınlatma direği imalatları yapıldı. Ayrıca 40 dönüm alanın sulama hattı çekilerek çimlendirme yapılırken, 2 bin adet ağaç ve çalı türleri dikildi.


Darıca Sahil Parkından Eskihisar Sahiline doğru ilerleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bin 200 metrelik kalan kısımda çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bin 200 metre yürüyüş ve bisiklet yolu, mescit, bebek bakım odası, deniz kenarına yaklaşık bin kişilik beş basamaklı amfi oturma alanı, amfi önüne 900 metrekarelik meydan, kamelya ve dinlenme alanı, yeni piknik ve mesire alanları, otopark, askeri alan sonu ile Eskihisar arasına 800 metre uzunluğunda taş duvar, 300 metre taş tahkimat, 1 adet iskele inşa edilecek.


Eski askeri alandan kalan birer adet basketbol sahası, tenis kortu, mini futbol sahası ve restoranın da tadilat ve tamiratı yapılacak. Ayrıca 50 dönümlük bir araziye ağaçlandırma gerçekleştirilerek yeşil alan oluşturulacak. Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı ile Eskihisar Sahili arasındaki 2. Etap Sahil Parkı’nın 2019 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:45
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