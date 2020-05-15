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Darıca Aşıroğlu Caddesi’nde geçici güzergah uygulaması

İSU 4.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:29:46 -
Darıca Aşıroğlu Caddesi’nde geçici güzergah uygulaması

İSU 4. etap altyapı çalışması nedeniyle Darıca İlçesi Aşıroğlu Caddesi’nde geçici güzergâh uygulaması yapılacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU 4. etap altyapı çalışması nedeniyle Darıca İlçesi Aşıroğlu Caddesi’nde geçici güzergah uygulaması yapılacak. Uygulama, bugün başladı. Bu kapsamda Darıca ilçesi Aşıroğlu Caddesi’nin Kuştepe Caddesi ile Tuzla Caddesi kesişimi arasındaki kalan bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sivil araçlar, kapatılacak bölüm haricindeki diğer yolları kullanabilecek. Bölgede hizmet veren toplu taşıma araçları için Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca geçici güzergah oluşturuldu.


Bölgede hizmet veren toplu taşıma araçları geçici güzergah kapsamında araçlar Kuştepe Caddesi-Taner Sokak-Tuzla Caddesi güzergahını gidiş ve dönüş yönlü olarak kullanacak.

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