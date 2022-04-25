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Dünya Darfur'daki çatışmalarda 160 kişi hayatını kaybetti!
Dünya

Darfur'daki çatışmalarda 160 kişi hayatını kaybetti!

Sudan Mülteciler ve Yerinden Edilenler için Genel Koordinasyon Sözcüsü Adam Regal’in bildirdiğine göre dün (Pazar), yıllardır çatışmaların devam ettiği Batı Sudan'ın Darfur bölgesinde en az 160 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 10:23:00 -
Darfur'daki çatışmalarda 160 kişi hayatını kaybetti!

Sudan Mülteciler ve Yerinden Edilenler için Genel Koordinasyon Sözcüsü Adam Regal’in bildirdiğine göre dün (Pazar), yıllardır çatışmaların devam ettiği Batı Sudan'ın Darfur bölgesinde en az 160 kişi hayatını kaybetti.

Sözcü, çatışmaların dün Batı Darfur'un başkenti Geneina'ya yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve 8 kişinin öldürüldüğü Krink bölgesinde başladığını açıkladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Nisan 2019'da halk ayaklanmasıyla devrilen eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir’i, Darfur'da soykırım yapmakla suçluyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) bildirdiğine göre, 2003 yılında Darfur'da başlayan çatışmalarda yaklaşık 300 bin kişi öldü ve 2.5 milyon kişi evlerini terk etti.

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