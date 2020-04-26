  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Darende’de sokaklar boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Malatya’da, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

2020-04-26 16:34:53 -
Darende’de sokaklar boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Malatya’da, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Malatya’nın en büyük ilçelerinden biri olan Darende’de de 4 günlük kısıtlama süresince vatandaşlar kurallara uyarak dışarı çıkmadı.


İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile Malatya’nın yanı sıra ilçeleri de sessizliğe büründü. Korona virüs salgınının yayılım hızının azaltılması tedbirleri kapsamında Perşembe günü başlayan kısıtlamanın uygulandığı Malatya’nı en büyük ve hareketli ilçelerinden biri olan Darende’de de cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri ilçe merkezinde denetimleri arttırırken, ilçenin ortasından geçen Tohma Çayı’nda da balıklara fırıncılar ekmek attı.


Evlerinden çıkamayan vatandaşlar, telefonla ekmek siparişlerini verirken, kısıtlamadan muaf olan lokantalar da vatandaşların siparişlerini hijyen koşullarına uyarak evlere teslim etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı