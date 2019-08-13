Darende’de Kurban Bayramı coşkusu

Kurban Bayramı Malatya’nın Darende ilçesinde huzur içerisinde kutlandı.

Darende Belediyesi sosyal tesislerindeki bayramlaşma törenine Kaymakam EnverHakan Zengince, Belediye Başkanı İsa Özkan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı İsa Özkan yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Özkan, "Rabbim her bayramı ülkemizde ve ilçemizdebirlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı bizlere nasip etsin" dedim

Kaymakam Enver Hakan Zenginceise "Rabbim ismi ile kendisi ile güzel ilçeye Rabbim güzel hizmetleryapmayı nasip eylesin. Kardeşliğinizi, birlik ve bareberliğinizi bozmasınnasıl ki kurban Allah’a yaklaşmaksabu vesile ile kalplariniz gönüllerinizbirbirinize yaklaşın. Milllet olarak ve Darende olarak gelecek yıllar içerisinde de gönül gönüle daha güzel bayramları Rabbimden diliyorumve hepinizin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.