Darbeyi ABD’nin çocukları yapmıştı

Oğuzhan Gültekin Haber Merkezi Milyonlarca kişinin hayatını altüst eden ve Türkiye’yi onlarca yıl geriye götüren 12 Eylül kanlı darbesinin üzerinden 38 yıl geçti. Cuntacı Kenan Evren liderliğinde gerçekleşen ve Türk siyasi tarihinin en büyük utanç vesikalarından biri olan 12 Eylül darbesinin açtığı yaralar halen kabuk bağlamadı. Cuntacı Evren, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde yargılanarak ömür boyu hapse mahkûm edildi ve rütbeleri sökülerek erliğe indirilen Evren 9 Mayıs 2015’te öldü.

AMERİKA DESTEKLİ DARBE

Bir neslin üzerine karabasan gibi çöken ve Türk milletinin hafızasında onulmaz bir yaraya sebep olan 12 Eylül, derin bir psikolojik çöküntüye de sebeb oldu. Dünyanın baş belası Amerika’nın, “Bizim çocuklar başardı” diyerek aleni bir şekilde destek verdiği kanlı 12 Eylül darbesi, cuntacı Kenan Evren liderliğinde gerçekleşti. Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül sürecinde devlet ve millet olarak büyük kayıplar yaşadık. Vatanı dış tehlikelerden korumak için kendilerine millet tarafından verilen silahları milletin tepesinde Demokles’in Kılıcı gibi sallayan darbeciler, onlarca genci gözlerini kırpamadan darağaçlarına gönderdi.

EN BÜYÜK MAĞDURLAR EMEKÇİLER OLDU

12 Eylül 1980 askeri darbesinin en büyük mağdurlarının emekçiler olduğunu belirten HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, “12 Eylül döneminde 30 bin civarında işçi işten çıkarılmış, 5 Nisan 1994 krizinde 500 bin işçi, 2001 krizinde 450 bin esnaf ve işçi işini kaybetmiştir. Kamu ve özel sektör dâhil olmak üzere Türkiye ciddi bir ekonomik darboğaza girmiştir. 12 Eylül 1980 darbesinde olduğu gibi 28 Şubat’ta da emekçi sınıfı büyük bir zarar görmüş, emek hareketinin önü kesilmiş, baskı ve korkularla, görevlendirmelerle, sivil ve demokratik refleksler zayıflatılmıştır” ifadelerini kullandı.

“170 TON ALTIN KAÇIRILDI”

12 Eylül’ün asıl amacı büyük İsrail projesini hayata geçirmekti” diye konuşan 12 Eylül mağduru Avukat Hasan İlter, “Ülkenin zenginliklerini, birikimlerini dışarıya aktarmak istediler ve bunda da başarılı oldular. Ayrıca bu darbe ile birlikte Türk milletine zulüm etmek istediler. Bu üç ana amacın hepsinde o dönem başarılı oldular. 1980 darbesinin etkileri Türkiye’de 30 yıl sürdü. 2010 yılında darbecilerin yargılanması ile darbenin bıraktığı izler silinmeye başladı. Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canını dişine takarak yaptığı çalışmalarla başarıya ulaşıldı. Bu konuyu birkaç kere ifade ettim ve yeniden hatırlatmak istiyorum. O dönemde 170 ton altın yurtdışına kaçırıldı. Ülkenin bütün zenginlikleri yurtdışına aktarıldı” dedi.

Dış güçler tarafından desteklenen 12 Eylül darbesinin faturası da ağır oldu. 650 bin kişinin gözaltına alındığı darbe sürecinde, 1 milyon 683 bin kişi ise fişlendi. Sonu baştan belli yargılamalarda 7 bin kişi için idam cezası istenirken 517 kişi idam cezasına çarptırıldı.

12 EYLÜL’ÜN BİLANÇOSU

TBMM kapatıldı, anayasa ortadan kaldırıldı, siyasi partilerin kapısına kilit vuruldu ve mallarına el konuldu.

650 bin kişi gözaltına alındı.

1 milyon 683 bin kişi fişlendi.

210 bin davada 230 bin kişi yargılandı.

7 bin kişi için idam cezası istendi.

517 kişiye idam cezası verildi.

Haklarında idam cezası verilenlerden 49’u asıldı

İdamları istenen 259 kişinin dosyası Meclis’e gönderildi.

71 bin kişi TCK’nın 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılandı.

98 bin 404 kişi “örgüt üyesi olmak” suçundan yargılandı.

388 bin kişiye pasaport verilmedi.

30 bin kişi işten atıldı.

14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı.

30 bin kişi “siyasi mülteci” olarak yurtdışına gitti.

300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.

71 kişinin “işkenceden öldüğü” belgelendi.

23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu.

3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine son verildi.

400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi.

Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

31 gazeteci cezaevine girdi.

300 gazeteci saldırıya uğradı.

3 gazeteci silahla öldürüldü.

Gazeteler 300 gün yayın yapamadı.

13 büyük gazete için 303 dava açıldı.

39 ton gazete ve dergi imha edildi.

Cezaevlerinde 299 kişi hayatını kaybetti.

14 kişi açlık grevinde öldü.

16 kişi “kaçarken” vuruldu.

95 kişi “çatışmada” öldü.

73 kişiye “doğal ölüm raporu” verildi.

43 kişinin “intihar ettiği” bildirildi.