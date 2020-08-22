Darbenin arkasından bakın kim çıktı!

ABD'li gazete Washington Post'un yayımladığı bir rapora göre, Mali'de gerçekleştirilen darbenin lideri Albay Assimi Guetta'nın ABD ordusunda eğitim aldığı ortaya çıktı.

ABD ile ortak hareket ettiği bildirildi

Mepa News'in haberine göre, Malili ismini vermek istemeyen üst düzey bir yetkilinin açıklamasına göre darbeci Assimi Guetta'nın ABD Özel Harekat Kuvvetleri'yle bağlantıda olduğu ve yıllarca çalıştığı belirtildi. ABD ordusuyla Batı Afrika'da "aşırılıkla mücadele" adı altında birlikte hareket ettiği ve tatbikatlara da katıldığı ifade edildi.

Almanya ve Fransa'da eğitim görmüş

Mali'nin sorunlu iç bölgelerde Özel Kuvvetler birimine başkanlık yaptığı bildirilen Guetta'nın Fransa ve Almanya'da eğitim gördüğü bildirildi.

ABD'de de eğitim almış

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, darbeci elebaşının ABD Batı Afrika Komutanlığı ile birlikte tatbikatlarda eğitim aldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada Florida'da bulunan MacDill Hava Kuvvetleri Üssü'nde ortak özel operasyonlar için ikili bir üniversite seminerinde yer aldığı vurgulandı.