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Aktüel Darbenin ardından Mali'ye uygulanan yaptırımlar, Senegal'de hayvancılık sektörünü etkiledi
Aktüel

Darbenin ardından Mali'ye uygulanan yaptırımlar, Senegal'de hayvancılık sektörünü etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 17:56:32 -
Darbenin ardından Mali'ye uygulanan yaptırımlar, Senegal'de hayvancılık sektörünü etkiledi

DAKAR (AA) - Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan darbenin ardından Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) ülkeye yaptırımları, Senegal'deki hayvancılık sektörünü de etkiledi.

ECOWAS'ın bu ülkeye kara ve hava sınırlarını kapatması ve ekonomik, ticari faaliyetlerini durdurması, gelirinin yüzde 7'sini hayvancılıktan elde eden Mali'yi ve bu ülkeden hayvan ihraç eden ülkeleri zora soktu.

Halkın yüzde 30'unun geçimini hayvancılıktan sağladığı ülkede besiciler, yaptırımlar nedeniyle ana pazarları Senegal, Gine, Fildişi Sahili, Gana ve Nijer'e hayvan yollayamıyor.

İç pazardaki hayvan tedariğini büyük ölçüde Mali'den sağlayan Senegal ise ECOWAS yaptırımlarından dolaylı en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Mali pazarının kapanması, geçimini hayvancılıkla sağlayan yaklaşık 3 milyon kişiye tekabül eden 350 bin aile için ciddi tehdit oluşturuyor.

Yaptırımların devam etmesi durumunda özellikle Senegal'deki hayvancılık sektörünün ciddi ölçüde zarar göreceği tahmin ediliyor.

- ECOWAS 7 Eylül'de tekrar görüşecek

ECOWAS, darbenin olduğu 18 Ağustos akşamı, 14 üye ülkenin hava ve kara sınırlarının Mali'ye kapatıldığını, ticari ve ekonomik faaliyetlerin de durdurulduğunu açıklamıştı.

Birlik, yaptırımların hızlı bir geçiş sürecinin sağlanmasıyla kademeli olarak kaldırılacağını duyurmuştu.

ECOWAS, 7 Eylül'de Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenecek 57. olağan zirvesinde Mali'deki durumu tekrar görüşecek.

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