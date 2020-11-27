Darbeciye giden yol denetlenmiyor

Avrupa Birliği (AB), İrini Operasyonu ile Doğu Akdeniz’de taraflı olduğunu Mısır ile kara sınırı ve hava yolundan yapılan sevkiyatları görmezden gelerek gösterdi. AB, hedefini Libya’da silah ambargosunun uygulanmasını sağlamak olarak belirlediği İrini Operasyonu ile Akdeniz’i kontrol altında tutarken Mısır ile kara sınırı ve hava yolundan yapılan sevkiyatlara ise göz yumuyor. Kuvvet komutanlığını Yunan Tuğamiral Theodoros Mikropoulos’un yaptığı İrini Operasyonu’nda Alman Hamburg Fırkateyni’nin pazar günü bayrak devleti Türkiye’den gerekli izni beklemeden “Roseline A” isimli kargo gemisine cebren asker çıkartarak yaptığı arama, “İrini”nin tarafsız olamayacağını bir kez daha gündeme taşıdı.



Darbeci Hafter’in kontrolündeki kara yolu denetlenmiyor



AB’nin 9,8 milyon avro bütçeyle 1 Nisan’da hayata geçirdiği İrini Operasyonu’nun, Akdeniz’de Libya açıklarını görev alanı olarak belirlemesi, buna karşın ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin kontrolündeki Libya-Mısır sınırını ve havayolunu denetlememesi büyük çelişki olarak ortaya çıkıyor.



Başından beri göze çarpan bu çelişki, AB’nin “taraflı operasyon” yaptığını gözler önüne sermiş oldu. Operasyonun başlamasından bu yana geçen 8 aylık sürede AB’nin, özellikle Mısır-Libya kara sınırındaki silah sevkiyatını engellemeye yönelik herhangi bir adım atmaması ve bu konudaki eleştirileri de göz ardı etmeyi sürdürmesi dikkati çekiyor.



Serrac, İrini’nin çelişkisine işaret etti



Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac da 8 Mayıs’ta İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demecinde, “Bizim düşmanlarımıza silah ve mühimmat en fazla hava ve kara yoluyla ulaşıyor. Bizim limanlarımız kontrol edilecek, birliklerimiz dezavantajlı hale gelecek ama Hafter her türlü yardımı almak ve milis güçleri de her türlü askeri takviyeyi kullanmak konusunda özgür olacak” ifadelerini kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “İrini”nin taraflı olduğunu belirtmişti.



İtalyan La Repubblica gazetesinde de 31 Mart 2020’de İrini Operasyonu’nun başlamasına ilişkin çıkan haberde de “AB, uçakların, uyduların ve gemilerin kullanımıyla, Libya’daki çatışmayı körüklemeye devam eden silah akışını engellemeye çalışmak istiyor. Sorun şu ki, örgütlenme şekli. Bu misyonun yalnızca tek bir somut sonucu olabilir. O da Türkiye’nin Trablus hükümetine malzeme desteğini engelleme. BM tarafından tanınan ancak pratikte kendisine ve Erdoğan Türkiye’sinin korumasına terk edilmiş bir hükümet. Aslında General Halife Hafter’e yöneltilen silahları durdurmak imkansız olacaktır” ifadeleri yer almıştı.