  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Darbeciye giden yol denetlenmiyor
Dünya

Darbeciye giden yol denetlenmiyor

AB, Libya’da sözde silah ambargosunun uygulanmasını sağlamak için başlattığı İrini operasyonu ile “taraflı” olduğunu bir kez daha gösterdi. İrini Operasyonu ile Akdeniz’i kontrol altında tutulacağını iddia eden AB, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin kontrolündeki Libya-Mısır sınırı ve hava yolundan yapılan sevkiyatlara ise göz yumuyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:24:00 -
Darbeciye giden yol denetlenmiyor

Avrupa Birliği (AB), İrini Operasyonu ile Doğu Akdeniz’de taraflı olduğunu Mısır ile kara sınırı ve hava yolundan yapılan sevkiyatları görmezden gelerek gösterdi. AB, hedefini Libya’da silah ambargosunun uygulanmasını sağlamak olarak belirlediği İrini Operasyonu ile Akdeniz’i kontrol altında tutarken Mısır ile kara sınırı ve hava yolundan yapılan sevkiyatlara ise göz yumuyor. Kuvvet komutanlığını Yunan Tuğamiral Theodoros Mikropoulos’un yaptığı İrini Operasyonu’nda Alman Hamburg Fırkateyni’nin pazar günü bayrak devleti Türkiye’den gerekli izni beklemeden “Roseline A” isimli kargo gemisine cebren asker çıkartarak yaptığı arama, “İrini”nin tarafsız olamayacağını bir kez daha gündeme taşıdı.

Darbeci Hafter’in kontrolündeki kara yolu denetlenmiyor

AB’nin 9,8 milyon avro bütçeyle 1 Nisan’da hayata geçirdiği İrini Operasyonu’nun, Akdeniz’de Libya açıklarını görev alanı olarak belirlemesi, buna karşın ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin kontrolündeki Libya-Mısır sınırını ve havayolunu denetlememesi büyük çelişki olarak ortaya çıkıyor.

Başından beri göze çarpan bu çelişki, AB’nin “taraflı operasyon” yaptığını gözler önüne sermiş oldu. Operasyonun başlamasından bu yana geçen 8 aylık sürede AB’nin, özellikle Mısır-Libya kara sınırındaki silah sevkiyatını engellemeye yönelik herhangi bir adım atmaması ve bu konudaki eleştirileri de göz ardı etmeyi sürdürmesi dikkati çekiyor.

Serrac, İrini’nin çelişkisine işaret etti

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac da 8 Mayıs’ta İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demecinde, “Bizim düşmanlarımıza silah ve mühimmat en fazla hava ve kara yoluyla ulaşıyor. Bizim limanlarımız kontrol edilecek, birliklerimiz dezavantajlı hale gelecek ama Hafter her türlü yardımı almak ve milis güçleri de her türlü askeri takviyeyi kullanmak konusunda özgür olacak” ifadelerini kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “İrini”nin taraflı olduğunu belirtmişti.

İtalyan La Repubblica gazetesinde de 31 Mart 2020’de İrini Operasyonu’nun başlamasına ilişkin çıkan haberde de “AB, uçakların, uyduların ve gemilerin kullanımıyla, Libya’daki çatışmayı körüklemeye devam eden silah akışını engellemeye çalışmak istiyor. Sorun şu ki, örgütlenme şekli. Bu misyonun yalnızca tek bir somut sonucu olabilir. O da Türkiye’nin Trablus hükümetine malzeme desteğini engelleme. BM tarafından tanınan ancak pratikte kendisine ve Erdoğan Türkiye’sinin korumasına terk edilmiş bir hükümet. Aslında General Halife Hafter’e yöneltilen silahları durdurmak imkansız olacaktır” ifadeleri yer almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu duyurdu: Elimizde belgeler var
Gündem

Bakan Soylu duyurdu: Elimizde belgeler var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Osman Şiban'ın teröristlere yardım ve yataklık yaptığına dair belgeler elimizde var" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs hastalarının yaptığı yanlışı açıkladı
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs hastalarının yaptığı yanlışı açıkladı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun ilaçlarını kullanmayan insa..
Merkel ve Macron'dan Türkiye'ye karşı hain plan! Rapor ortaya çıktı
Dünya

Merkel ve Macron'dan Türkiye'ye karşı hain plan! Rapor ortaya çıktı

Güney Kıbrıs’ı, uluslararası anlaşmalara uymayan şekilde üyeliğe alan AB, şimdi de NATO için benzer hesaplar peşinde. Almanya ve Fransa, Gün..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay