Darbeciler ve vesayetçiler karşısında asla eğilmedik, bükülmedik...

12 Eylül 1993’te, “inananların gören gözü, işiten kulağı ve haykıran sesi” olma taahhüdü ile “Bismillah” diyerek yayın hayatına başlayan Akit ailesi, zalimin karşısında ve mazlumun yanında yer alan dik duruşunu asla bozmayarak bugünlere geldi. Darbecilerden, vesayetçilerden ve milletin mukaddesatına dil uzatan jakoben yobazlardan her daim hesap soran Akit, kimsesizlerin de sesi oldu. Müslümanların üvey evlat muamelesi gördüğü 28 Şubat sürecinde, müminlere sahip çıkan Akit bu uğurda türlü zorluklara katlandı. 28 yıllık serüveninde statükocularla boğuşan, 312 general davası ile sindirilmeye çalışılan, BÇG ve CÇG eylem planlarıyla sistematik lince tabi tutulan, baskı ve dağıtım araçları hedef alınan, kalaşnikofla taranıp binası bombalanan, panzerli baskınlardan tutun da çeşitli tehditlere maruz kalan Akit Grubu, Allah’ın yardımı ve okurlarının dualarıyla devasa bir medya grubu olarak yoluna devam ediyor.

İftiharla dolu çeyrek asır

İlahi bir tevafukun neticesi olarak 12 Eylül kanlı darbesinin yıl dönümünde “Bismillah” deyip yayın hayatına başlayan Akit, 28. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyor. Akit, 12 Eylül 1993’te “İnananların gören gözü, işiten kulağı ve haykıran sesi” olmayı taahhüdüyle çıktığı yolda çeyrek asrı geride bırakırken, ilkeli, dürüst ve cesur çizgisiyle Türk basınında önemli bir marka olmayı başardı. Meşakkatli bu yolda yayın çizgisinden sapmadan devam eden Akit kadrosu, zorlu yürüyüşte bedel ödemekten de hiç çekinmedi. 312 General Davası olmak üzere bin 800’ü aşkın davaya muhatap olan Akit, statükoculardan ve milletin mukaddesatına dil uzatan jakoben yobazlar tarafından sindirilmeye çalışıldığı halde eğilip bükülmedi. Rahmetli Hasan Karakaya’nın “Akit benim birinci evim”, rahmetli Abdurrahim Karakoç’un “Akit’ten başka bir gazete beni taşıyamaz” ifadeleri, Abdurrahman Dilipak’ın 27 yıldır kesintisiz yazarak köşesini hiç boş bırakmayışı, Yalçın Turgut ve Kemal Güler’in 27 yıldır çizgilerini aksatmadan sürdürmeleri, yayın kurulu, sayfa sekreterleri, editörler, haber merkezi ve Ankara bürosunun çalışmaları Akit’in tam bir aile anlayışıyla çalıştığını ortaya koydu. Akit çıktığı bu kutlu yolculukta, “Ölene kadar Akit’te yazacağım diyen Haluk Nurbaki ile Hasan Karakaya, Abdürrahim Karakoç, Duran Kömürcü, Hüseyin Üzmez, Mustafa Miyasoğlu, Kadir Demirel, Yavuz Bahadıroğlu ve Atilla Özdür gibi güçlü kalemlerini de ebediyete uğurladı.

Milli iradenin sesi oldu

Hakk’ın ve hakikatin gür sesi Akit, 28 yıllık mücadelesi boyunca defalarca bombalandı, kalaşnikofla tarandı. Büyük zorluklara rağmen çizgisini kararlılıkla devam ettiren gazetemiz, özellikle 28 Şubat sürecinde büyük baskılara maruz kaldı. Milletin seçtiği Refah-Yol iktidarını postmodern darbe ile deviren cuntacılara karşı amansız mücadele veren milli iradenin gazetesi Akit’i çalışamaz duruma getirmek için BÇG ve CÇG eylem planlarıyla legal ve illegal raporlar hazırlandı. Terör örgütleri ve marjinal grupların oynadıkları sinsi planları bir bir bozan Akit Medye Grubu, ufak bir nalbur dükkanında başladığı yolculuğunu ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

