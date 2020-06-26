  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Darbeci Sisi'nin operasyon tehdidi balon çıktı

Libya'da Hafter'i kurtarmak için gerekirse operasyon düzenleyeceğini söyleyen darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin tehditlerinin balon olduğu anlaşıldı. Libya-Mısır sınırındaki askeri üsse getirilen uçaklar düzenlenen törenden hemen sonra çekildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 08:06:00 -
Darbeci Sisi'nin operasyon tehdidi balon çıktı

Libya’da Türkiye destekli meşrû hükümeti tehdit ederek Hafter’i savunmak için gerekirse askeri harekât başlatacağını açıklayan Mısır’da tuhaf şeyler oluyor. Darbeci Sisi, savaş tehdidinde bulunduğu Libya-Mısır sınırındaki hava üssünden uçakların çoğunu geri çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı