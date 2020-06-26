Darbeci Sisi'nin operasyon tehdidi balon çıktı
Libya'da Hafter'i kurtarmak için gerekirse operasyon düzenleyeceğini söyleyen darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin tehditlerinin balon olduğu anlaşıldı. Libya-Mısır sınırındaki askeri üsse getirilen uçaklar düzenlenen törenden hemen sonra çekildi.
Libya’da Türkiye destekli meşrû hükümeti tehdit ederek Hafter’i savunmak için gerekirse askeri harekât başlatacağını açıklayan Mısır’da tuhaf şeyler oluyor. Darbeci Sisi, savaş tehdidinde bulunduğu Libya-Mısır sınırındaki hava üssünden uçakların çoğunu geri çekti.