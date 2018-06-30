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Darbeci Sisi IMF'nin kucağında!

Uluslararası Para Fonu IMF, Mısır'a vermeyi taahhüt ettiği 12 milyar dolarlık kredinin dördüncü diliminin verilmesini onayladı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 11:54
Darbeci Sisi IMF'nin kucağında!

Mısır Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, onayın, IMF heyetinin, ülkedeki reformların üçüncü periyodik gözden geçirme çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasının ardından geçen mayıs ayı ortalarında yayınladığı raporun doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

Muıyt, kredinin dördüncü dilimiyle birlikte Mısır'ın IMF'den aldığı meblağın 8 milyar dolara ulaşacağını kaydetti.

Mısır hükümeti, cüneyhte serbest kura geçilmesini de kapsayan ekonomik reformlar yapılmasına karşılık 12 milyar dolarlık kredi sağlanması konusunda 2016 yılında IMF ile anlaşmaya varmıştı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 11:54
  1. Abdülfettah Sisi
  2. IMF

YORUM YAZ

  • DürüstDürüst1 sa önce
    Ku.ağa oturmaya alışmış,Kendi halkını başkasının kucağına atanlar için kucağın cinsi hiç önemli değil.Ölmüş eşşek kurtan korkmaz.
  • TrakyalıTrakyalı24 dk önce
    12mia. büyük rakkam değil, suez-kanalının yıllık gelirini tamamliyor. Bilinki Istanbul-Kanal gerçeklessin bizlerinde sudan gelirkaynağımız olacak.
  • mert memetmert memet4 sa önce
    eeeee bizim kenan evren misali işte görevleri bu memleketleri batırıp imf ye batıyateslim etmek
  • AHMETAHMET4 sa önce
    Allah bizi İMF nin boyunduruğundan kurtardı. Mısırlılar da kurtulur İnşaAllah.
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU3 sa önce
    EEE KİMİN KUZUSU,YAVRUSU BUNLAR.
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