Darbeci Hafter Sirte’nin doğusuna Rus hava savunma sistemleri konuşlandırdı

BM tarafından tanınan, Libya’nın meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin darbeci Hafter milislerinin direndiği son iki hatta düzenleyeceği taarruzun hazırlıkları hız kazandı. Sirte kenti ve Cufra Hava Üssü ekseninde taraflarca hazırlıklara hız verilmekte ve cephe hattına unsur kaydırmaları gerçekleştirilmektedir. Taraflar bölgeye askeri sevkiyatlara ağırlık vermişken Hafter destekçisi ülkelerden de bölgeye hava savunma sistemi sevkiyatı yapılmaktadır.

Son olarak 5 Ağustos 2020’de Sirte’nin doğusunda Ras Lanuf bölgesinden çekildiği ifade edilen görüntülerde hava savunma sistem bileşenler görülmektedir. Paylaşılan görüntülerde 96L6E "Cheese Board" hedef takip radarı ile hava savunma sisteminin diğer bileşeni olan fırlatma aracı görülmektedir. Rus yapımı olan radar çeşitli hava savunma sistemlerinde kullanılmaktadır.

Bahse konu radarın S-300 hava savunma sistemi ile bölgeye konuşlandırıldığı değerlendirilmektedir. Füze fırlatma aracının ise yine S-300 hava savunma sistemine ait olduğu ifade edilmektedir. 96L6E radarı S-300PMU ve S-300PMU1 hava savunma sistemleri ile kullanıldığı ise bilinmektedir. Sistemin ise hangi ülke tarafından Hafter’e sağlanmış olduğu ise net olarak bilinmemektedir.

Al Hadath, Sirte’ye yeni hava savunma sistemleri konuşlandırıldığını açıklamıştı.

BAE, Dubai merkezli Al Hadath 2012 yılından beri yayın faaliyetleri yürütmekte olup Twitter sosyal medya hesabının 8.5 milyon takipçisi bulunmakta. BAE merkezli yayın organları sosyal medya üzerinden aktif olarak dezenformasyon faaliyetleri yürütmekte.

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai merkezli basın kuruluşu Al Hadath 15 Temmuz 2020’de Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda yetkililere dayandırarak Hafter güçlerinin Sirte’ye yeni hava savunma sistemleri konuşlandırdığını açıkladı. Al Hadath tarafından yapılan paylaşımda Sirte’ye BUK hava savunma sistemi konuşlandırıldığı ifade edildi. Daha sonra yapılan ikinci paylaşımda ise yine yetkililere dayandırarak S-300 ile birlikte BUK hava savunma sistemlerinin Sirte’ye konuşlandırıldığı açıklandı.

Yapılan ilk paylaşımda Sirte ve Cufra bölgelerinin hava sahasının BUK hava savunma sistemi ile sağlandığı ifade edildi.

Daha sonra yapılan ikinci paylaşımda ise Libya’nın doğusu ile Sirte’nin hava savunmasının S-300 ve BUK hava savunma sistemleri ile sağlandığı ifade edildi.

DefenceTürk