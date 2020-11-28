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Dünya Darbeci Hafter akıllanmıyor! Yeni "paralı asker" hamlesi
Dünya

Darbeci Hafter akıllanmıyor! Yeni "paralı asker" hamlesi

Libya'da meşru hükümeti silah zoruyla devirmeye darbeci Hafter'in ateşkesi bozmak için Suriye'den Bingazi'ye yeni paralı asker getireceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:43:00 -
Darbeci Hafter akıllanmıyor! Yeni "paralı asker" hamlesi

 

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter’in saflarında savaşmak üzere Bingazi'ye Suriye'den paralı asker getirdiği ifade edildi. Libya medyası, ateşkesi bozmak amacıyla Suriye'den getirilecek olan paralı askerlerin yarın Suriye menşei havayolu şirketi Cham Wings Havayolları ile geleceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler uzmanlar komitesinin raporunda Cham Wings Şirketi, 2019 yılında yüzlerce Suriyeli ve Rus paralı askerini Suriye askeri hava üssünden Bingazi'ye taşıdığı yer almıştı.

Daha önceden de Sudan'dan getirmişti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında Rus paralı askerler, Sudan’dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçının bulunduğu belgelenmişti.

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Yorumlar

Xxx

Katil hafter, belasını arıyor.
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Xxxxz

Katil Bebek , çocuk katili hafter geber,
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