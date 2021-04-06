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Medya Darbeci amirale var rektöre yok! Kılıfına göre düşünce özgürlüğü
Medya

Darbeci amirale var rektöre yok! Kılıfına göre düşünce özgürlüğü

Darbelere ve darbecilere bugüne kadar ses çıkarmamasıyla bilinen Cumhuriyet gazetesi, 104 amiralin gece yarısı yayınladığı darbe imalı bildiride amiralleri savunmaya geçti. Amirallerin açıklamasını düşünce özgürlüğü olarak yorumlayan Cumhuriyet, bildiriye tepki gösteren rektörlerin düşünce özgürlüğü hakkına ise saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 12:16:00 -
Darbeci amirale var rektöre yok! Kılıfına göre düşünce özgürlüğü

Türkiye 104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı darbe imalı bildiri ile çalkalanıyor. Bildirinin sabahında bazı amiraller gözaltına alınıp sorguları sürerken, Türkiye'de siyasetten, medyaya, öğretim görevlilerinden vatandaşlara kadar herkes bildiriye tepki gösteriyor. Ancak Türkiye düşmanlığıyla yayın yapan Cumhuriyet gazetesi yine kimseyi şaşırtmayarak darbecilerin yanında yer almayı seçti.

İfade özgürlüğüymüş

Skandal bildiri yediden yetmişe herkesi ayağa kaldırırken, Cumhuriyet gazetesi yaptığı haberlerle yine kimseyi şaşırtmadı. Cumhuriyet, gece yarısı 104 amiralin imzasıyla, 'Aksi halde...' diye başlayarak darbeyi ima eden sözler bulunan bildiri 'Düşünce özgürlüğü' olarak yorumladı. Konuyla ilgili bugün birçok habere imza atan gazete, bu bildirinin düşünce özgürlüğü kapsamına girdiğini ve kişilerin kendi düşüncelerini söyleyebileceğini ifade etti.


Tepki gösterenlere saldırdılar

Gece yarısı yayınlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan amirallerin düşüncü özgürlüğü hakkını kullandığı şeklinde algı oluşturan Cumhuriyet, diğer yandan bildiriye tepkilerini koyarak milli iradeden yana tavır alan rektörleri düşünce özgürlüğü hakkına saldırarak ikiyüzlülük sergiledi. Bildiriyi eleştirenlere ikiyüzlü yakıştırmasını yapan Cumhuriyet, tepkilerin de 'Düşünceye linç' olduğu başlıklarını atmaktan çekinmedi.

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