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Dünya Darbe üstüne darbe yiyor: Trump için kritik tarih!
Dünya

Darbe üstüne darbe yiyor: Trump için kritik tarih!

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin sonucunu kabul edeceğine dair mesajlar verse de seçici kurul üyelerinin tercihlerini bildirmesi için son gün olan 14 Aralık'a kadar direnecek gibi görünüyor. Fakat Trump'a mahkemelerden peş peşe darbeler geliyor. Trump'ın seçim ekibinin Pennsylvania eyaletindeki seçim sonuçlarına ilişkin itirazı, eyaletteki federal temyiz mahkemesi tarafından reddedildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 01:46:00 -
Darbe üstüne darbe yiyor: Trump için kritik tarih!

3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerinin sonuçlarına ilişkin itirazlarını hukuki yollardan sürdüren ABD Başkanı Trump'a, Pennsylvania'daki mahkemeden kötü haber geldi.

Daha önce eyaletteki seçim sonuçlarına ilişkin mahkeme başvurusu reddedilen ve söz konusu başvuruyu temyize taşıyan Trump'ın seçim ekibi, temyiz mahkemesinden de eli boş döndü.

Pennsylvania eyaletinin başkenti Philadelphia'daki federal temyiz mahkemesi, Trump'ın hukuk ekibinin "seçimlerde hile ve usulsüzlük yapıldığı" iddialarına ilişkin "yeterli delil sunamadığını" kaydederek başvuruyu reddettiğini açıkladı.

Trump'ın seçim ekibinden yapılan açıklamada, kararın ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşınacağı bildirildi.

Söz konusu dava geçen hafta bir alt mahkemede görülmüş, Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, eyaletteki seçim sürecinde hile yapıldığını iddia etmiş ve davayı sonuna kadar götürecekleri mesajını vermişti.

Kabule yönelik ilk emareler

3 Kasım'da yapılan başkanlık seçim sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken, hafta başında Genel Hizmetler İdaresi, Joe Biden'a geçiş yetkilerini verdiğini açıklamıştı.

Kısa bir süre sonra da bir Beyaz Saray kaynağı, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın ekibinin günlük istihbarat brifingi alması için onay verildiğini duyurmuştu.

Cumhuriyetçi Donald Trump, dün de Demokrat rakibi Joe Biden'ın Seçiciler Kurulu tarafından onaylanması halinde, Beyaz Saray'dan ayrılacağını ifade etmişti.

Kritik tarih 14 Aralık

ABD'deki başkanlık seçimlerinde halk doğrudan başkanı seçmiyor. Eyaletler genel olarak nüfuslarına göre belirlenen belli sayıda seçici kurul üyesine sahip. Halkın oylarıyla bu delegeler belirleniyor. Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletteki tüm delegeleri kazanmış oluyor.

Joe Biden, başkanlık için yeterli olan delege sayısını çoktan aştı. Biden'ın delege sayısı 306. Donald Trump ise 232 delegede kaldı.

Söz konusu bu temsilciler 14 Aralık'a kadar başkan adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermek zorunda. Gönderilen oylar da en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresi'ne ulaşılıyor.

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