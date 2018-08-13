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Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"

İslam'a ve başörtüye saldırılarıyla gündeme gelen Yargıçlar Sendikası (YARSAV) eski Başkanı Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, bu kez skandal bir şekilde halkı isyana çağırdı. İktidarı demokrasiyle ele geçiremeyeceğini anlayan zihniyetin sözcülüğünü yapan Eminağaoğlu için savcılığın harekete geçmesi bekleniyor.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 21:28
Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"

 yeniakit.com.tr 

İslam ve başörtüsü düşmanlığıyla tanınan YARSAV eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'ndan skandal bir tweet atarak ABD'nin ekonomik saldırılarını fırsata çevirme çabasına girdi.

Erdoğan'ı ve onu destekleyen herkesin gönderilmesi için yönetimi ele geçirme çağrısı yapan Eminağaoğlu, "GÜN; sağdan soldan ordan burdan her hangi bir yerden asla Erdoğan yönetimine destek olmak günü değil, Erdoğan'ı da ona her koldan destek olanları da kesin olarak göndermek, Muhalefet bile kalmamış ki demeden, ses çıkarmak, güç birliği yaratmak ve yönetimi ele almak günüdür." açıklamasıyla isyan ve darbe çağrısı yaptı.

Savcılığın darbe çağrısında bulunan, halkı isyana teşvik eden ve birbirine kışkırtan Eminağaoğlu için ne zaman harekete geçeceği ise merak konusu oldu.

İşte o skandal paylaşım:

TEPKİ YAĞDI

İsyan çağrısı yapan Eminağaoğlu'nun bu paylaşımına vatandaşlardan tepki yağdı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 21:28
  1. Ömer Faruk Eminağaoğlu
  2. YARSAV
  3. Eminağaoğlu isyan çağrısı
  4. Eminağaoğlu darbe çağrısı

YORUM YAZ

  • VERSOMUZVERSOMUZ1 sa önce
    EMINOGLU DENILEN DOMUZU SUSTURMAK LAZIM GEREKIRSE YAPILMASI LAZIM SURATSIZ HAIN KAFASI UZAYLILAR GIBI YAMUK YUMUK ACIL DÜZELMEK GEREKIR
  • Metin YükselMetin Yüksel1 sa önce
    suna kemik verinde sussun, havlamasinhe yada emzik verin
  • mert memetmert memet1 sa önce
    salyalı bit yavrusu oooşşştttt :)
  • abidin kayaabidin kaya58 dk önce
    gargamalin uzun zamandır sesi çıkmıyordu.tiksindirici adam
  • erolerol48 dk önce
    yönetim yerine eline başka bişe gelirse korkudan vay anam bağırmayasın !
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