Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
İslam'a ve başörtüye saldırılarıyla gündeme gelen Yargıçlar Sendikası (YARSAV) eski Başkanı Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, bu kez skandal bir şekilde halkı isyana çağırdı. İktidarı demokrasiyle ele geçiremeyeceğini anlayan zihniyetin sözcülüğünü yapan Eminağaoğlu için savcılığın harekete geçmesi bekleniyor.13 Ağustos 2018 Pazartesi 21:28
yeniakit.com.tr
İslam ve başörtüsü düşmanlığıyla tanınan YARSAV eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'ndan skandal bir tweet atarak ABD'nin ekonomik saldırılarını fırsata çevirme çabasına girdi.
Erdoğan'ı ve onu destekleyen herkesin gönderilmesi için yönetimi ele geçirme çağrısı yapan Eminağaoğlu, "GÜN; sağdan soldan ordan burdan her hangi bir yerden asla Erdoğan yönetimine destek olmak günü değil, Erdoğan'ı da ona her koldan destek olanları da kesin olarak göndermek, Muhalefet bile kalmamış ki demeden, ses çıkarmak, güç birliği yaratmak ve yönetimi ele almak günüdür." açıklamasıyla isyan ve darbe çağrısı yaptı.
Savcılığın darbe çağrısında bulunan, halkı isyana teşvik eden ve birbirine kışkırtan Eminağaoğlu için ne zaman harekete geçeceği ise merak konusu oldu.
İşte o skandal paylaşım:
TEPKİ YAĞDI
İsyan çağrısı yapan Eminağaoğlu'nun bu paylaşımına vatandaşlardan tepki yağdı.
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