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Dünya Darbe girişimi sonrası Rusya’dan flaş karar! Operasyon rejimi başlatıldı
Dünya

Darbe girişimi sonrası Rusya’dan flaş karar! Operasyon rejimi başlatıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-24 12:14:00 -
Darbe girişimi sonrası Rusya’dan flaş karar! Operasyon rejimi başlatıldı

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Moskova ve Voronej bölgelerinde 'terörle mücadele operasyon rejimi'nin başlatıldığını açıkladı.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, "Moskova şehri, Moskova ve Voronej bölgelerinde olası terör eylemlerini önlemek için terörle mücadele operasyonu rejimi getirildi" açıklamasında bulundu.

Bu bölgelerde ilk kez böyle bir uygulamaya gidiliyor.

WAGNER GÜÇLERİ RUS GÜNEY ASKERİ BÖLGE KARARGAHINA KUŞATTI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in idaresindeki paralı güvenlik şirketi Wagner grubu, Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşattı.

Öte yandan Rus güvenlik görevlilerinin St. Petersburg'da, Wagner'in merkezine girdiği bildirildi. Çevik kuvvet polisi olan iki otobüsün binanın yakınında durduğu da ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.
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Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

 

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Wagner askerlerine çağrı
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