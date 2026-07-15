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Gündem Darbe girişimi öncesi ona da kumpas kurdular! Bakan Fidan’dan hain FETÖ’ye net mesaj
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Darbe girişimi öncesi ona da kumpas kurdular! Bakan Fidan’dan hain FETÖ’ye net mesaj

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Darbe girişimi öncesi ona da kumpas kurdular! Bakan Fidan’dan hain FETÖ’ye net mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, FETÖ ile mücadelenin yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Bu hain terör örgütünün hiçbir ülkede, hiçbir kurumda ve hiçbir yapı içinde kendisine yaşam alanı bulmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un millet iradesinin vesayet odaklarına ve ihanet şebekelerine karşı verdiği tarihi mücadelenin simgesi olduğunu vurguladı.

"15 Temmuz millet iradesinin zaferidir"

Fidan, mesajında, "15 Temmuz, millet iradesinin hiçbir vesayet odağına, hiçbir ihanet şebekesine ve hiçbir karanlık girişime teslim olmayacağını tüm dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği, milletin cesareti ve devletin güçlü iradesi sayesinde bertaraf edildiğini belirten Fidan, darbecilerin milletin direnişi karşısında ağır bir hezimete uğradığını ifade etti.

"Türkiye üzerindeki hesaplar boşa çıktı"

15 Temmuz gecesi meydanlarda sergilenen birlik ve beraberlik ruhunun Türkiye'ye yönelik hesapları bozduğunu belirten Fidan, devletin bekasına, milletin huzuruna ve ülkenin bağımsızlığına yönelik her türlü tehdide karşı mücadelenin aynı kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

"FETÖ'ye hiçbir yerde yaşam alanı bırakmayacağız"

FETÖ ile mücadelenin yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası alanda da tavizsiz şekilde devam ettiğini vurgulayan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hain terör örgütünün hiçbir ülkede, hiçbir kurumda ve hiçbir yapı içinde kendisine yaşam alanı bulmasına asla izin vermeyeceğiz."

Şehit ve gazileri andı

Bakan Fidan, mesajının sonunda 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşları rahmet ve minnetle andığını, gazilere ise şükranlarını sunduğunu belirterek, Türkiye'nin milli birlik ve beraberlik ruhunu koruyarak geleceğe yürümeye devam edeceğini ifade etti.

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