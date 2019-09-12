ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 12 Eylül askeri darbesi başta olmak üzere bütün darbe, muhtıra ve antidemokratik müdahaleleri reddederek, darbe dönemlerindeki mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Arslan, yazılı açıklamasında, Hak-İş'in kurulduğu günden bu yana 12 Eylül askeri darbesi, 28 Şubat "Postmodern" darbesi ve 27 Nisan "e-bildirgesi" ve parti kapatmalara karşı çıktığını belirtti.

Konfederasyonlarının her zaman ve koşulda demokrasiden yana olduğuna işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"En son yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Hak-İş, bütün teşkilatı ile birlikte olayın anlaşıldığı ilk dakikalardan itibaren sokaklara çıkmış, tanklara; silahlara karşı göğsünü siper etmiş, bu uğurda şehit ve gaziler vermiştir. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin en büyük mağdurları emekçiler olmuştur. Kamu ve özel sektör dahil olmak üzere ülkemiz ekonomik anlamda dar boğaza girmiştir. Milli gelir ve büyüme hızı düşmüş, işsizlik oranları artış göstermiştir. Bu yüzden çalışanlar ve toplum siyasi ve ekonomik krizler ile darbelerin en büyük mağdurlarından olmuştur. 12 Eylül 1980 darbesinde olduğu gibi 28 Şubat’ta da emekçi sınıfı büyük bir zarar görmüştür."

Bütün darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulması, darbe ve darbe girişimlerinin tüm mimarlarının yargı önünde hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünde, başta 12 Eylül 1980 darbesi olmak üzere bütün darbeleri, muhtıraları, antidemokratik müdahaleleri reddediyor, darbe dönemlerindeki mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.