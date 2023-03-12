Dansa, şova ve reklama var emekçiye yok! Ekrem'den "Ramazan Bayramı" iptali

Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da eşi Dilek İmamoğlu ile dans şovu yapmak için belediye kasasından 4 milyon TL'ye yakın harcama yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son rezaleti büyük tepki topladı.

Dansa, şova ve reklama gelince milletin paralarını saçıp savuran ancak iş hizmete ve emekçiye gelince bahanelerin arkasına saklanan İmamoğlu, bu kez İETT personeline her dini bayramda verilen 400 gramlık bayram çikolatasını çok gördü.

Bugüne dek yaptığı her işi eline yüzüne bulaştıran ancak başkalarına çamur atıp işin içinden sıyrılmaya çalışan İmamoğlu, çikolata dağıtımının iptal edilme gerekçesini ise "ekonomik sıkıntılar" olarak gösterdi.

Emekçiye 400 gramlık çikolatayı bile çok gören İmamoğlu'nun bu hareketi "kasamıza bereket geldi" algısını bir kez daha çökertirken "Dansa, şova ve reklama var emekçiye yok!" şeklinde yorumlar yapıldı.



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