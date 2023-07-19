Danone'nin fabrikası olay oldu, ortalığı karıştırdı! Rusya el koymuştu: şirketin başına bakın kimi atadı

Rusya, el konulan Fransa sermayeli yoğurt üreticisi Danone'nin Rusya şubesinin başına Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'un yeğeni Yakub Zakriev'i getirdi.

Rusya, Fransa merkezli yoğurt üreticisi Danone ve Danimarka merkezli bira üreticisi Carlsberg'in Rusya şubelerini kamulaştırdı. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından yabancı şirketlere yönelik en son yaptırım.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın "dost olmayan ülkelere" ait şirketlerin varlıklarına el konulmasına onay vermişti. Bu karar, hem Danone'nin hem de Carlsberg'in Rusya'daki şirketlerini satma aşamasında olduğu bir dönemde geldi. Moskova yönetimi daha önce Alman enerji şirketi Uniper ve Finlandiya sermayeli Fortum Oyj'e de el koymuştu.

Danone'nin satışının Fransız şirketine 1 milyar euro civarında kazanç getirmesi bekleniyordu. Satış sürecine ekimde başlayan Danone o dönem, durumun araştırıldığına yönelik bir açıklama yayımlamıştı.

Carlsberg ise Rusya operasyonlarını yürüttüğü Baltika Breweries isimli şirketin satışıyla ilgili anlaşma imzalamış ancak anlaşma henüz sonuçlandırılmamıştı. Şirketten yapılan açıklamada 16 Temmuz'da yayımlanan kararnameyle birlikte Baltika'nın yönetiminin Carlsberg'in onayı ve bilgisi olmaksızın değiştirildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Baltika'nın Rusya genelinde 8 fabrikası ve 8 bin 400'den fazla çalışanı buluyor.

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Rusya'nın bu kararı, yabancı şirketlerin Rusya'daki faaliyetlerini askıya almasına veya tamamen durdurmasına neden oldu. Bu durum, Rusya ekonomisini olumsuz etkileyecek.