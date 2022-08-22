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Spor Danny Makkelie kimdir? Danny Makkelie nerelidir?
Spor

Danny Makkelie kimdir? Danny Makkelie nerelidir?

Trabzonspor-Kopenhag maçının hakemi Danny Makkelie oldu. Peki Danny Makkelie kimdir? Danny Makkelie nerelidir?

Yeniakit Publisher
2022-08-22 17:39:00 -
Danny Makkelie kimdir? Danny Makkelie nerelidir?

Trabzonspor-Kopenhag maçının hakemi Danny Makkelie oldu. Peki Danny Makkelie kimdir? Danny Makkelie nerelidir?

Danny Makkelie kimdir? Danny Makkelie nerelidir?

PSG - Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie oldu. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün kaldığı yerden devam edecek olan yarışmada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin düdük çalacağı açıklandı.

Danny Makkelie kimdir?
Danny Makkelie 28 Ocak 1983 tarihinde Willemstad, Curaçao’da doğdu. Hollandalı uluslararası futbol hakemi. 2012 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası finalini yönetmiştir. Makkelie 2011 yılında FIFA kokartı takmıştır. Makkelie, futbol hakemliği görevinin yanı sıra Hollanda polis teşkilatında da çalışmaktadır.

 

 

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