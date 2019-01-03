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Danimarka'daki tren kazasında ölü sayısı arttı

Dün Danimarka'da yaşanan Sjaelland ve Fyn adalarını birbirine bağlayan Storebaelts Köprüsü'nde yaşanan tren kazasında ölü sayısı 8'e yükseldi.

03 Ocak 2019 Perşembe 12:30
Danimarka'daki tren kazasında ölü sayısı arttı

Fyn Emniyet Müdürü Arne Gram, düzenlediği basın toplantısında, dünkü tren kazasında 3'ü kadın 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını söyledi.

Yaşamını yitirenler arasında çocuk bulunmadığını belirten Gram, gece boyunca trende inceleme yaptıklarını ve 2 cesede daha ulaştıklarını bildirdi.

Gram, bu nedenle 6 olan ölü sayısının 8'e çıktığını kaydetti.

Gram, kazaya karışan hızlı trendeki ciddi hasar ve hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle ilerlediğinin altını çizerek, kazada hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun hızlı trenin ilk lokomotifinde yer aldığını aktardı.

Sjaelland ve Fyn adalarını birbirine bağlayan Storebaelt Köprüsü'nde dün 07.30 sıralarında meydana gelen tren kazasında ilk belirlemere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

Kaza, Sjealland adasına giden hızlı trenin, Fyn adasına hareket eden yük trenindeki vagonların birinde bulunan ve şiddetli fırtına dolayısıyla tren raylarına savrulan tır dorsesine çarpması sonucu yaşanmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 12:30
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