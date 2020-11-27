Danimarka'da mutasyon gerekçesiyle öldürülen binlerce vizon toprağın altından yüzeye çıktı

Danimarka’da yeni tip koronavirüsün mutasyona uğradığı gerekçesiyle öldürülen milyonlarca vizon toprağın altından yükselmeye başladı. Olay, ülkede yeni virüs salgınlarının artabileceği endişesine neden oldu.

Ülkenin ortasında yer alan Holstebro askeri kompleksindeki toplu gömü alanında yüzlerce hayvan cesedi yeniden ortaya çıktı. Polis sözcüsü Thomas Kristensen, durumun çürüme sırasında oluşan gazlar sebebi ile cestlerin şişmesinin ardından meydana geldiğini söyledi. Kristensen, bundan böyle ölü hayvanların yeniden ortaya çıkmasını engellemek için vizonların toğrağın 1 metre altı yerine 2,5 metre altına gömeceklerini bildirdi.

NTV'nin haberine göre ortaya çıkan vizon ölülerinin üstüne toprak atıldı. Yetkililer, ölü hayvanlardan insanlara virüs bulaşma riskinin çok düşük olduğunu, fakat önlem amaçlı olarak çitle çevireceklerini belirtti.

Bununla beraber, Danimarkalılar ölü vizonların fotoğraflarını zombi vizon etiketi kullanarak sosyal medyada paylaşarak, hükümete tepki gösterdi.

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka’da, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine, 4 Kasım’da, hükümet tarafından kürkleri için çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi kararı alındığı bildirilmişti.

İstifa etmişti

Hükümet, vizonların itlafına gerekçe olarak, geliştirilmekte olan Kovid-19 aşılarının, mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olamayabileceğini sundu. Sonrasında Danimarka Tarım Bakanı Mogens Jensen, hükümetin gerekli mevzuatı yerine getirmeden çiftliklerdeki vizonlarının itlaf emrini vermesi suçunu üstüne alarak istifa etti.

Hükümet daha önce toplu katliamın hiçbir yasal dayanağı olmadığını kabul etmek zorunda kaldığı için, mezar yerleri Danimarka'da çoktan öfkeye sebep oldu. Başbakan Mette Frederiksen, "Acelemiz olsa bile, yeni bir mevzuatın gerekli olduğunu açık bir şekilde belirtmeliydik. Bunun için özür dilerim” dedi. Ülkede çiftçilerin protestoları ise sürüyor.

Bununla birlikte, geçen yılın Aralık ayında Çin’in Hubey eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen yeni tip koronavirüs üç ay önce Danimarka’da vizon çiftliklerinde mutasyona uğradı. Ülkede 220’yi aşkın kişi Cluster-5 adı verilen mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsle enfekte oldu ve Kuzey Jutland’da yaşayan 250 bin kişi karantina altına alındı.