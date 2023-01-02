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Dünya Danimarka'da kuş gribi! 50 bin tavuk itlaf edilecek
Dünya

Danimarka'da kuş gribi! 50 bin tavuk itlaf edilecek

Danimarka'da bir çiftlikte kuş gribi virüsü tespit edilmesinin ardından 50 bin tavuğun itlaf edileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 22:00:00 -
Danimarka'da kuş gribi! 50 bin tavuk itlaf edilecek

Danimarka'da bir çiftlikte kuş gribi virüsü (H5N8) tespit edilmesinin ardından 50 bin tavuğun itlaf edileceği bildirildi.

Danimarka Gıda ve Kontrol İdaresinden yapılan açıklamada, Orum Kasabası'nda bir çiftlikte kuş gribi virüsüne rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, salgının önlenmesi için çiftlikteki 50 bin tavuğun itlaf edileceği kaydedildi.

Lolland Adası'nda Noel Bayramı'ndan önce kuş gribi nedeniyle 36 bin hindinin itlaf edildiği açıklanmıştı.

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