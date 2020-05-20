  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD ikinci çeyrekte yüzde 37,7 daralacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirilmesi ne demektir?

Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz?

Kadir gecesinde ne oldu?
için kalan
Aktüel

Danimarka’da Kadir Gecesi idrak edildi

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Fatih Camisi'nde Kadir Gecesi nedeniyle program gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 02:35:39 -
Danimarka’da Kadir Gecesi idrak edildi

KOPENHAG (AA) - İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile idrak edildi.

Kopenhag’da, Danimarka İslam Kültür Merkezleri Birliği çatısı altında faaliyet gösteren Fatih Camisi'nde Kadir Gecesi nedeniyle program düzenlendi.

Fatih Camisi görevlisi Abdülkerim Atik, gecenin önemine ilişkin sohbetinde yeni tip koronavirüs salgınına değinerek, "Belki de son 500 yıldır içinde ilk defa böyle bir ramazan yaşadık. Cenabıhak tekrarını nasip etmesin." dedi.

Sohbetin ardından, caminin genç kuşak hafızları Adem Bora Çakıcı ve Melih Küçükköse Kur’an-ı Kerim okudu.

Program şükür duasıyla sona ererken, cemaatle birlikte sosyal mesafe uygulanarak, teravih namazı kılındı.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle az sayıda kişinin camiye geldiği görüldü. Camiye girişte gelenler kayıt altına alındı. Cemaat ellerini dezenfekte ederek, camiye girdi. Camide, abdesthane ve lavabolar kapalı tutuldu.

Danimarka’da kiliseler, camiler ve inanç toplumları, 13 Mart’ta toplu ibadete kapatılmıştı. Kilise Bakanlığı, 18 Mayıs’tan itibaren, inanç toplumlarında toplu ibadet yapılmasına izin vermişti. Bakanlık, salgının toplu ibadet esnasında yayılmasını önlemek için inanç toplumlarının uyması gereken bir yönetmenlik yayımlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı