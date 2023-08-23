Danimarka'da bir skandal daha! Maslahatgüzar 4. kez Dışişleri'ne çağrıldı
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın, yine Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, dördüncü kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Daha önce de Dışişleri'ne çağrıldı
Maslahatgüzar, 18 Ağustos, 21 Ağustos ve 22 Ağustos'ta da Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO