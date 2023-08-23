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Gündem Danimarka'da bir skandal daha! Maslahatgüzar 4. kez Dışişleri'ne çağrıldı
Gündem

Danimarka'da bir skandal daha! Maslahatgüzar 4. kez Dışişleri'ne çağrıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-23 18:07:00 -
Danimarka'da bir skandal daha! Maslahatgüzar 4. kez Dışişleri'ne çağrıldı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın, yine Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, dördüncü kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Daha önce de Dışişleri'ne çağrıldı

Maslahatgüzar, 18 Ağustos, 21 Ağustos ve 22 Ağustos'ta da Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

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