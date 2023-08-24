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Gündem Danimarka uslanmıyor! Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı
Gündem

Danimarka uslanmıyor! Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-24 16:59:00 - 2023-08-24 17:02:37
Danimarka uslanmıyor! Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı tekrar Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Daha önce 4 kez çağrıldı

Maslahatgüzar daha önce 18 Ağustos, 21 Ağustos, 22 Ağustos ve 23 Ağustos tarihlerinde de bakanlığa çağrılmıştı.

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