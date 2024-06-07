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Dünya Danimarka Başbakanına saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Dünya

Danimarka Başbakanına saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-07 23:25:00 -
Danimarka Başbakanına saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da bir adamın saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Frederiksen'in şok geçirdiği belirtildi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen bugün başkent Kopenhag'da saldırıya uğradı. Danimarka polisi, darp edilen Frederiksen'in aldığı yaralar hakkında detaylı bilgi vermezken, saldırganın tutuklandığını aktardı.

Başbakan şok geçirdi

Başbakanlık Ofisi ise saldırının ardından tedavi altına alınan Frederiksen'in şok geçirdiğini bildirdi.

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