Danimarka Başbakanına saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da bir adamın saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Frederiksen'in şok geçirdiği belirtildi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen bugün başkent Kopenhag'da saldırıya uğradı. Danimarka polisi, darp edilen Frederiksen'in aldığı yaralar hakkında detaylı bilgi vermezken, saldırganın tutuklandığını aktardı.
Başbakan şok geçirdi
Başbakanlık Ofisi ise saldırının ardından tedavi altına alınan Frederiksen'in şok geçirdiğini bildirdi.
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