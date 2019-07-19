0553 313 94 23

Daniel Klein fuar öncesi yeni koleksiyonlarını distribütörlerine tanıttı

Daniel Klein Group, düzenlediği toplantısıyla uluslararası distribütörlerini İstanbul’da ağırladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:59
Daniel Klein fuar öncesi yeni koleksiyonlarını distribütörlerine tanıttı

Daniel Klein Group, düzenlediği toplantısıyla uluslararası distribütörlerini İstanbul’da ağırladı.



Saat sektörünün Türkiye’deki önemli firmalarından Daniel Klein Group, Hong Kong 2019 fuarı öncesi, yeni koleksiyonunu tanıtmak için, tüm yurtdışı distribütörlerini İstanbul’da ağırladı. 4 gün süren etkinlikte tüm iş ortaklarına; üretime yapılan AR-GE yatırımları, satış süreci ve sonrasındaki büyük değişimler için şirketin çalışma prensipleri anlatıldı. Düzenlenen etkinlikte katılımcılar hem eğlendi hem de markalar, yeni modeller ve ürünler hakkında daha detaylı bilgi sahibi oldular.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Daniel Klein Group Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çevik, yeni üretim yatırımları, sevkiyat süreci, satış öncesi ve sonrası hizmetleri içeren yeni yapıyı detaylı olarak iş ortaklarına aktardı. Yeni bir değişim içerisinde olduklarını belirten Çevik; bu süreçte şirket bünye-sinde yapmış oldukları yatırım ve yeniliklerle geliştirilen hizmet ve stratejilerini katılımcılarla paylaştı.


Daniel Klein Group Uluslararası Pazarlama Müdürü Muzaffer Çevik’in bünyelerindeki markalar adına 80’in üzerinde ülkede yetkilendirilen distribütörlere sunacakları yeni fiyat ve hizmet politikasını içeren sunumu tüm katılımcıların dikkatini çekti.



Seminer sonrası yeni Hong Kong 2019 koleksiyonun sunulmasıyla, bir araya gelen distribütörler, yeni modelleri inceledi. Yapılan bilgilendirmede yeni koleksiyon, özellikle genç ve dinamik yaş grubunun tercih edeceği birçok renk ve model seçenekleriyle partnerlere sergilendi. Ayrıca; gala yemeğinde, satış performanslarına dayalı olarak başarılı olan distribütörlere ‘en iyi satış performansı’ ödülleri de verildi. Etkinliğe katılan tüm distribütörlere teşekkür plaketleri takdim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:59
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan’ın başkenti Atina’nın yakınında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    1. Yunanistan’ın başkenti Atina’nın..
    2. Merkez Bankası yıl sonu dolar..
    3. Atakum’a 4 bin kişilik öğrenci yurdu..
    4. CHP'li belediyenin hizmet anlayışı bu..
    5. Başkan Hürriyet’ten vatandaşa kreş..
    6. Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe..
    7. "On Birinci Kalkınma Planı güçlü bir..
    8. Daniel Klein fuar öncesi yeni..
    9. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ülken’den..
    10. Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama:..
    11. İstanbulspor, Joseph Mensah'ı transfer..
    12. Giresunspor Başkanı Eren: “Hocamızın..
    13. Başkan Ataç Kentsel Gelişim..
    14. 40 yıllık evinin boşaltıldığını gören..
    15. NATO'da AA'nın 15 Temmuz fotoğrafları..
    16. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    17. OPET'ten 'Anlat Troya' belgeseli
    18. Başkan Ülken’den, Başkan Oral’a ziyaret
    19. Kars’ta trafik kazası: 3 yaralı
    20. Acılı baba çocukları ile 10 gün önce..
    21. Dell Technologies'den "Kıyı Temizleme..
    22. Kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı
    23. Demir: “Samsunspor’a desteğimiz..
    24. TOKİ nerelere ev yapıyor son dakika..
    25. Nazilliler sabah sporunda buluşuyor
    26. Başkan Demir: “Yatay kalkınma ile..
    27. "Takım tezgahları sektöründe..
    28. ATO Başkanı Baran: "Uzun tatil üretim..
    29. Dünya Gastroenteroloji Kongresi'ne..
    30. Bu virüs sivrisineklerden bulaşıyor
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!