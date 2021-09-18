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Spor Daniel Alves ortada kaldı
Spor

Daniel Alves ortada kaldı

Barcelona ve PSG formaları giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Daniel Alves, kulüpsüz kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 10:03:00 -
Daniel Alves ortada kaldı

Brezilya milli takımı, Barcelona, PSG gibi dünyanın en üst düzey takımlarında forma giyen Dani Alves son olarak ülkesinde Sao Paolo'da oynuyordu.

Brezilya takımlarından Sao Paulo, 38 yaşındaki sağ bek Dani Alves'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Ayrılığın nedeni ise Sao Paulo'nun tecrübeli oyuncuya düzenli maaş ödeyememesi oldu.

Tecrübeli sağ bek, 2019-2020 sezonunun başında Paris Saint-Germain'den ayrılarak ülkesine dönmüştü.

Dani Alves koleksiyonuna olimpiyatı da ekledi

Brezilya'nın tecrübeli ismi Dani Alves, başarılarına olimpiyat şampiyonluğunu da ekledi.

38 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin Brezilya Milli Takımı'yla 2 Kupa Amerika, 2 FIFA Konfederasyon Kupası, kulüplerde 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Süper Kupa, 6 İspanya La Liga, 1 İtalya Serie A, 2 Fransa Lig 1 olmak üzere birçok şampiyonluğu bulunuyor.

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